Rechtecoup der Mediengruppe RTL Deutschland: Die Formel 1 bleibt, die Europa League kommt!

Köln (ots) - Kurz vor Jahresende hat sich die Mediengruppe RTL zwei wertvolle TV-Sportrechte sichern können. RTL zeigt auch in den kommenden drei Jahren alle Rennen der Königsklasse des Motorsports live und exklusiv im Free TV. Darauf haben sich der Rechteinhaber Formula One World Championship Limited (FOWC) und der Kölner Sender vertraglich geeinigt. Und auch die UEFA Europa League bleibt im frei empfangbaren Fernsehen. Für seine Sender RTL und NITRO hat sich die Mediengruppe RTL Deutschland Übertragungsrechte an dem europäischen Vereins-Wettbewerb erworben. Das erweiterte Fußball-Portfolio umfasst nun die EM- und WM-Qualifikationsspiele sowie diverse Freundschaftsspiele der deutschen Nationalmannschaft bis 2022 (RTL), pro Saison jeweils 15 Live-Spiele der Europa League bis 2021 (RTL und NITRO) sowie immer montags die Highlights der 1. und 2. Bundesliga ("100 % Bundesliga", NITRO). Mit diesen Rechtecoups ist es der Mediengruppe RTL gelungen, seine hochwertigen Livesport-Angebote für die Zuschauer auszubauen und seine Wertigkeit als großer Free-TV-Anbieter weiter zu stärken. Motorsport- und Fußballfans bekommen so bei RTL und NITRO künftig noch mehr hochkarätige Sport-Events kostenlos und frei Haus geliefert.

RTL-Senderchef Frank Hoffmann: "Das ist eine richtig gute Nachricht für die Mediengruppe RTL und vor allem für unsere Zuschauer: Großer Sport für alle - und das kostenlos. Mit Live-Sport können wir große Events setzen, Programm-Leuchttürme für ein Millionenpublikum. Formel 1 und die Europa League stärken somit das Gesamtprogramm von RTL, aber auch das Sportangebot der Mediengruppe RTL insgesamt, denn unser Männersender NITRO ist mit im Boot."

Detaillierte Informationen zu den Formel 1 - und Europa League-Rechten finden Sie in gesonderten Pressemeldungen sowie im RTL-Pressezentrum.

