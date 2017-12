Mediengruppe RTL baut Korrespondentennetz aus

Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland besetzt zwei wichtige Korrespondentenstellen neu. Carsten Mierke, der langjährige Leiter des Studios in New York, nimmt ab dem kommenden Jahr die neu geschaffene Position des EU-Korrespondenten der Mediengruppe RTL ein. Der 56-Jährige wird dabei schwerpunktmäßig aus Brüssel und Paris berichten. Elke Büchter, die bisherige Korrespondentin in der französischen Hauptstadt, wechselt nach Köln und wird als Reporterin weltweit unterwegs sein und auch aus Krisenregionen berichten. Neuer Korrespondent in New York wird Oliver Beckmeier (33), der als Reporter im Studio Frankfurt und Moderator bei n-tv in den vergangenen Jahren viel Erfahrung vor und hinter der Kamera sammeln konnte. Die Studioleitung in New York übernimmt ab Januar Sabine Schumacher (50), die bisherige Stellvertreterin von Carsten Mierke.

Michael Wulf, Geschäftsführer infoNetwork: "Der Um- und Ausbau unseres Korrespondentennetzes fällt nicht zufällig in eine Zeit, in der die fundierte Einordnung von Nachrichten einen immer wichtigeren Stellenwert bekommt. Ich bin sehr froh, dass wir bei dieser Optimierung unserer journalistischen Infrastruktur ausnahmslos auf erfahrene infoNetwork-Kollegen zurückgreifen können, die seit vielen Jahren für RTL und n-tv im Einsatz sind und an ihrem Standort hervorragende Leistungen erbracht haben."

Carsten Mierke hat sieben Jahre lang das größte Auslandsstudio mit viel Engagement geleitet und den Zuschauern Politik und Gesellschaft der USA so anschaulich vermittelt, dass er dafür mit dem RIAS-Fernsehpreis geehrt wurde.

Mit Sabine Schumacher übernimmt eine erfahrene Producerin die Studioleitung. Seit ihrem Antritt in New York 2004 hat sie immer wieder gezeigt, dass sie den besonderen Anforderungen an das Studio in der amerikanischen Metropole gewachsen ist. 2013 war Sabine Schumacher bereits in die Position der stellvertretenden Studioleiterin gerückt.

Oliver Beckmeier, der bei RTL Hessen volontierte und u. a. auch eine Krisenausbildung für Journalisten bei den Pilgrims in New York durchlaufen hat, moderiert seit 2013 die Nachrichten bei n-tv. Darüber hinaus war er in den vergangenen Jahren häufig auch als Auslandsreporter für die Mediengruppe RTL im Einsatz, u. a. in der Ostukraine.

Elke Büchter, die seit 1993 für die Mediengruppe arbeitet, wird in Köln den Reporterpool von infoNetwork verstärken. Während ihrer sechsjährigen Korrespondententätigkeit in Paris hat sie gerade im Zuge der dortigen Terroranschläge in zahlreichen Breaking-News-Situationen ihre journalistischen Qualitäten einsetzen können. Als hervorragende Reporterin hat sie sich zuletzt auch im Hurrikan-Gebiet in den USA bewiesen.

