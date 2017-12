RTLplus bei Vodafone erstmals in HD-Qualität empfangbar

Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland und Vodafone setzen ihre langjährige Partnerschaft fort. Ab sofort kann der jüngste Fernsehsender der Mediengruppe RTL, RTLplus, über das Vodafone-Angebot und damit erstmals überhaupt in HD-Qualität empfangen werden. Vodafone-Kunden können RTLplus HD über Kabel, DSL und mobil über die GigaTV-App sehen. Die Aufschaltung des Senders erfolgt für die Kunden in der Regel automatisch. Alternativ kann der Sender über einen manuellen Suchlauf gefunden werden.

Damit sind im Free-TV-Angebot ab sofort alle Sender der Mediengruppe RTL in brillanter HD-Qualität bei Vodafone verfügbar. Ergänzt wird das Portfolio der Mediengruppe RTL bei Vodafone durch die Pay-TV-Sender GEO Television HD, RTL Crime HD, und RTL Living HD. Mit bis zu 78 Sendern in HD-Qualität und zusätzlich rund 69 Mediatheken bietet Vodafone das derzeit umfangreichste TV-Angebot aller deutschen Netzbetreiber.

Jan Peter Lacher, Bereichsleiter Programmplanung RTL und Leiter RTLplus: "RTLplus wächst erfolgreich weiter. Wir freuen uns sehr, unseren Zuschauern ab sofort unsere beliebten Klassiker und Eigenproduktionen auch in attraktiver HD-Qualität zeigen zu können."

"Wir freuen uns, unseren Kunden erstmals in Deutschland den neuen Sender RTLplus in High Definition anbieten zu können", so Rolf Wierig, verantwortlicher Abteilungsleiter für Entertainment Products Consumer bei Vodafone Deutschland. "RTL ist für uns über die Jahre zu einem zentralen Partner geworden, mit dem wir gemeinsam den konvergenten Markt für das Überall-TV weiterentwickeln - zuhause und unterwegs auf allen Endgeräten."

