SWR - Südwestrundfunk

SWR Sommerfestival in Ingelheim - Support Acts stehen fest

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Support Acts der drei großen Abendveranstaltungen auf dem Vorplatz der kING in Ingelheim stehen fest / Restlos ausverkauftes SWR4 Open Air am 29.7. im SWR Fernsehen / Jetzt noch Tickets für SWR1 und SWR3 sichern!

Das Line-up des SWR Sommerfestivals, das von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli 2023, in Ingelheim stattfindet, ist vollständig. Birth Control, DJ D White und Eric Philippi runden die drei großen Abendveranstaltungen von SWR1, SWR3 und SWR4 mit SAGA, YouNotUs und Howard Carpendale ab. Der Ticketverkauf läuft.

DJ D White supportet YouNotUs beim SWR3 Open Air

Seit über einem Jahrzehnt mischt er das Partyvolk auf. Am Freitag, 30. Juni 2023, eröffnet DJ D White als Support Act das SWR3 Open Air mit YouNotUs. Auf den Stuttgarter Dancefloors begann für ihn 2011 seine Karriere. Nach ersten großen Partys als DJ hat er sich mit seiner Art und Weise bis heute einen Namen gemacht, der für sich spricht. DJ D White steht für Mixed Music. Ein Mix aus großen Hits und modernem Sound prägen die Partys, bei denen er auflegt. Darunter fallen Genres wie House, Electro, Dance, Rock, Pop, Hip-Hop, Reggaeton & Latino Sound. Die Reise geht durch die 80er, 90er, 2000er bis hin zu den Hits der aktuellen Charts.

Birth Control heizen beim SWR1 Open Air mit SAGA an

Sie werden am Samstag beim SWR1 Open Air mit SAGA die Stimmung der Konzertgäste ordentlich anheizen. Die seit über 50 Jahren bestehende deutsche Prog-Rock-Band Birth Control schlägt mit der Veröffentlichung ihres 21. regulären Albums "Open Up" ein neues Kapitel in der Bandhistorie auf. Die neue Platte steht für die Kreativität und Bandbreite der aktuellen Besetzung, ihren Ideenreichtum und die ungebrochene Motivation. Auch Club- und Festivalauftritte in den letzten Jahren zeigen: Birth Control hat nichts an Anziehungskraft verloren. Und natürlich wird in Ingelheim auch ihr größter Hit "Gamma Ray" nicht fehlen, der 1972 ihren Durchbruch bedeutete und zu einem Kultsong der Kraut-Rock Ära wurde.

Eric Philippi ist Support Act beim SWR4 Open Air

Den krönenden Abschluss des SWR Sommerfestivals macht am Sonntag das SWR4 Open Air mit Howard Carpendale. Unterstützt wird "Howie" dabei von Sänger und Multiinstrumentalist Eric Philippi. Obwohl er schon als kleiner Junge vom Rampenlicht und dem Schritt auf die ganz große Bühne träumte, begann er nach seinem Schulabschluss zunächst eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker. Doch schnell war klar, dass der junge Saarländer nicht unter die Hebebühne, sondern auf die Showbühne gehört. Mit seinem Debütalbum "Schockverliebt" eroberte er im September 2021 direkt die Top-15 der offiziellen deutschen Albumcharts. Eric Philippi weiß genau, wie man Gefühle in Songs übersetzt, sie mit anderen teilt und Gänsehautmomente kreiert. Inzwischen als "James Dean des Schlagers" gehandelt, springt der Funke bei seiner Musik auch deshalb so schnell über, weil seine Geschichten nah am eigenen Leben angesiedelt sind. Mit Howard Carpendale verbindet ihn das gemeinsame Duett "Weiße Taube".

Howard Carpendale am 29. Juli im SWR Fernsehen

Das SWR4 Open Air mit Howard Carpendale ist restlos ausverkauft. Wer keine Tickets mehr bekommen hat, kann das Konzert aus Ingelheim auf SWR.de/Sommerfestival per Live-Stream verfolgen. Zudem werden am 29. Juli 2023 um 22:15 Uhr die Konzert-Highlights im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Diese können auch in der ARD Mediathek abgerufen werden.

Tickets im Vorverkauf

Tickets für die Abendveranstaltungen sind erhältlich unter SWR.de/Sommerfestival, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 06131 929 21321. Die Tickets für SAGA und Birth Control kosten pro Person zwischen 24 und 35 Euro. Das SWR3 Open Air soll mit einem Eintrittspreis von 10 Euro (SWR3 Club-Mitglieder erhalten einen zusätzlichen Rabatt von 1 Euro) ein Angebot speziell für junge Leute sein. Alle Preise inkl. RNN-Ticket, ggf. zzgl. Servicegebühr und Versandkosten. 50 Prozent Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Rollstuhlfahrer:innen sowie eine eingetragene Begleitperson.

Ingelheimer Gastgeberin IkUM

Gastgeberin des SWR Sommerfestivals 2023 ist die Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH (IkUM).

Das Bühnenprogramm im Überblick

Freitag, 30.6.2023, SWR3 Open Air mit YouNotUs

Support: DJ D White

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Samstag, 1.7.2023: SWR1 Open Air mit SAGA

Support: Birth Control

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Sonntag, 2.7.2023: SWR4 Open Air mit Howard Carpendale & Band

Support: Eric Philippi

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Die Konzerthighlights werden am Samstag, 29.7.2023, 22:15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt: "SWR4 Open Air mit Howard Carpendale - vom SWR Sommerfestival Ingelheim".

Festivalmeile mit Medienwelt

Samstag, 1.7.2023: 15 bis 21 Uhr

Sonntag, 2.7.2023: 12 bis 18 Uhr

SWR Medienwelt - TV, Radio und Online zum Erleben und Mitmachen, Eintritt frei

SWR Sommerfestival auch in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg findet das SWR Sommerfestival vom 26. bis 29. Mai 2023 auf dem Schlossplatz Stuttgart statt.

Fotos über ARD-foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/sommerfestival-rp-2023

Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell