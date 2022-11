SWR - Südwestrundfunk

"Die Beatrice Egli Show" erreicht ein Millionenpublikum

Hohe Einschaltquote und Marktanteile für Beatrice Egli mit ihrer Musik- und Unterhaltungsshow / Sendung in der ARD Mediathek / Fortsetzung im April 2023

Großer Erfolg für den SWR und Beatrice Egli: Die Schweizer Sängerin und Moderatorin präsentierte "Die Beatrice Egli Show" am Samstagabend (26.11.22) und stieß damit auf ein hohes Publikumsinteresse. Es schalteten mehr als 2,1 Millionen Menschen ein. Im Vergleich aller Sender etablierte sich die vom SWR produzierte Musik- und Unterhaltungsshow in der Primetime am Samstagabend damit in der Spitzengruppe. "Beatrice Egli ist eine große Sympathieträgerin. Als Moderation ihrer eigenen Show ist sie ein absoluter Gewinn für den SWR und erreicht auf besondere Weise die Herzen des Publikums", sagt Christian Kleinau, Leiter Show und Musik beim SWR. "Die Beatrice Egli Show" wird es auch im kommenden Jahr geben. Ausgestrahlt wurde sie am Samstagabend im SWR Fernsehen, MDR Fernsehen und Schweizer Fernsehen SRF. Sie ist nun auch in der ARD Mediathek zu sehen.

Hohe Einschaltquote und überdurchschnittlich große Marktanteile

"Die Beatrice Egli Show" erreichte allein im SWR Fernsehen und MDR Fernsehen rund 2,143 Millionen Zuschauer:innen. Sie holte einen bundesweiten Marktanteil von 8,5 Prozent. Im Sendegebiet des SWR waren es ebenfalls 8,5 Prozent Marktanteil, im MDR Sendegebiet 13 Prozent.

Große musikalische Vielfalt und ein Miteinander von drei Sendern

"Die Beatrice Egli Show" ist Teil einer Showkooperation zwischen SWR, MDR und SRF. "Wir sind sehr froh, mit dem MDR und dem SRF zwei Partner an Bord zu haben, die Musik genauso lieben wie wir. Und wir freuen uns, so gemeinsam vielen Künstler:innen eine große Bühne bieten zu können", sagt dazu Christian Kleinau. "Die große musikalische Vielfalt und die besonderen emotionalen Momente, die Beatrice Egli mit ihren Gästen erlebt, machen diese Show so besonders - und die Zuschauer:innen sind gerne Teil davon." Die Gäste diesmal bei Beatrice Egli: Andrea Berg, Maite Kelly, Chris Norman, Sophia, Höhner, Ireen Sheer, Marie Reim, Münchener Freiheit, Bastian Baker mit dem Arial Duo des Schweizer Zirkus Knie, Yike Ou, Seelemann, Highland Saga und KUNZ.

"Die Beatrice Egli Show" mit neuer Ausgabe im kommenden Frühjahr

Die nächste Ausgabe von "Die Beatrice Egli Show" ist für April 2023 geplant.

"Die Beatrice Egli Show" in der ARD Mediathek

"Die Beatrice Egli Show" ist in der ARD Mediathek abrufbar.

