SWR - Südwestrundfunk

Erleben Bausparverträge ein Comeback?

"Marktcheck" im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

"Marktcheck" am Dienstag, 11. Oktober 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

In den vergangenen zehn Jahren haben Bausparverträge für die Finanzierung eines Eigenheims an Beliebtheit eingebüßt. Die Zinsen bei den Banken waren meist günstiger. Lediglich alte Verträge brachten eine gute Verzinsung. Doch mittlerweile hat sich die Lage geändert. Die Zinsen sind gestiegen - und damit sind Baukredite wieder teurer geworden. Werden Bausparverträge jetzt wieder attraktiver? Wie funktioniert ein Bausparvertrag? Wie wichtig sind Wohnungsbauprämien und vermögenswirksame Leistungen? "Marktcheck"-Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey beantwortet die wichtigsten Fragen im Studio. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 11. Oktober 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Betrug mit Bahngutscheinen - so werden Bahnreisende geschädigt.

Brotbackmischungen im Test - welche schmecken am besten?

Handwerkerstichprobe - welcher schafft die Kaminwartung?

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek.

Fotos bei ARD-foto.de

Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:

ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004

ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell