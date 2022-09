SWR - Südwestrundfunk

Wer bekommt die Krone? Wahl der Deutschen Weinkönigin 2022

Mainz (ots)

Vorentscheid am Samstag, 24. September 2022, live unter SWR.de/weinkoenigin und Finale am Freitag, 30. September 2022, live im SWR Fernsehen / Kandidatinnen stellen sich erstmals dem Votum des Publikums

Die Kandidatinnen zur "Wahl der Deutschen Weinkönigin" werden auch in diesem Jahr wieder bestens vorbereitet sein, wenn sie sich der Vorentscheidung und dem Finale um die Krone stellen. Denn die Fachfragen rund um Wein und Weinanbau haben es in sich. Im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße steigt am Samstag, 24. September, beim Vorentscheid die Spannung. Ab 16 Uhr ist der Wettbewerb im Livestream auf SWR.de/weinkoeniginzu verfolgen, am nächsten Tag ab 14 Uhr wird er im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Fünf der acht Kandidatinnen sieht das Publikum am Freitag, 30. September, an gleicher Stelle im Finale wieder - eine Show, die das SWR Fernsehen ab 20:15 Uhr live überträgt. In diesem Jahr kann erstmalig das Publikum der Fernsehsendung, im Livestream und im Saal über das Abstimmungstool " meinSWR" mitbestimmen, wer die 74. Deutsche Weinkönigin wird.

Kandidatinnen punkten mit Fachwissen

Die Fans und die Familien der Weinhoheiten aus acht deutschen Weinbaugebieten fiebern mit, wenn sich die Kandidatinnen dem Wettbewerb stellen: Können sie alle Fragen rund um Wein, Weinbau und Vermarktung beantworten, und das auch auf Englisch? Um die Krone und den Titel "Deutsche Weinkönigin 2022" treten an: Mariella Cramer (Ahr), Luise Böhme (Saale-Unstrut), Stefanie Kippenhan (Hessische Bergstraße), Kirsten Urban (Mosel), Sophie Semus (Nahe), Sophia Hanke (Pfalz), Juliane Schäfer (Rheinhessen) und Katrin Lang, die wie die amtierende Weinkönigin Sina Erdrich aus Baden kommt. Am Samstag, 24. September, fällt die Vorentscheidung: Die rund 70-köpfige Jury mit Expert:innen aus Weinwirtschaft, Politik und Medien wählt dann die fünf Finalistinnen, die zum Finale antreten.

Gala mit kniffligen Aufgaben und zauberhaften Einlagen

Werden im Vorentscheid die fachlichen Kenntnisse getestet, müssen die Finalistinnen eine knappe Woche später ihre weinsensorischen, rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wie in den Jahren zuvor steht SWR Moderator Holger Wienpahl den Kandidatinnen während der Auftritte zur Seite. Für zauberhafte Momente sorgen die Magier Sos & Victoria Petrosyan mit ihren blitzschnellen Wechseln von Kostümen, musikalische Unterhaltung bieten der Schauspieler und Sänger Oli P. sowie Marquess, die deutsche Popmusik-Band aus Hannover. Erstmals kann das Publikum im Livestream, bei der TV-Sendung und im Saal über das Dialogtool " meinSWR" über 74. Deutsche Weinkönigin mit abstimmen.

Wer sich schon vorher ein Bild von den Bewerberinnen machen möchte, findet ab sofort ihre Video-Porträts auf SWR.de/weinkoenigin. Und natürlich berichten die SWR Landesschauen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg über die Kandidatinnen.

Porträts und Sendetermine des SWR Fernsehens im Überblick:

Ab 12.9.2022

SWR .de/weinkoenigin: Die Porträts der Bewerberinnen

16. bis 23.9.2022, jeweils 18:45 Uhr

Landesschau Rheinland-Pfalz: Rheinland-pfälzische Kandidatinnen stellen in der Rubrik "Hierzuland" eine Straße aus ihrem Heimatort vor

Samstag, 24.9.2022, ab 16 Uhr im Livestream unter SWR .de/weinkoenigin und

Sonntag, 25.9.2022, 14 Uhr

Wahl der Deutschen Weinkönigin - Die Vorentscheidung

Moderation: Holger Wienpahl

Freitag, 30.9.2022, 20:15 Uhr

Wahl der Deutschen Weinkönigin - Das Finale

Sendung live aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße sowie per Livestream unter SWR.de/weinkoenigin

Live-Voting mit " meinSWR"

Moderation: Holger Wienpahl

Die Sendungen und Porträts finden sich nach Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/wahl-deutsche-weinkoenigin-2022

