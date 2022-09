SWR - Südwestrundfunk

Raus aus den Ängsten

Wie man trotz Dauerkrisenmodus neuen Mut fassen kann

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 8. September 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Im Anschluss in der ARD Mediathek

Über verschiedene Strategien zur Bewältigung der aktuellen Krisensituation berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 8. September 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und jetzt auch noch Inflation und steigende Preise. Gefühlt herrscht seit zweieinhalb Jahren Dauerkrisenmodus. Und der schlägt der einen oder dem anderen aufs Gemüt. Manchmal entwickeln sich sogar Depressionen und Angststörungen. So ging es beispielsweise Fußballtrainer und Familienvater Matthias Münch, der in der Corona-Pandemie und durch Kurzarbeit in ein tiefes Loch fiel. Wie er neuen Mut schöpfte und aus der Depression wieder herauskam, erzählt er "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Leo Colic. Dazu werden Experten befragt, wie man gut durch die anstrengende Zeit kommen kann und ob es Möglichkeiten gibt, die eigene seelische Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Weitere Themen der Sendung:

Panne beim Zensus - Behörde schreibt Verstorbene an

Zu wenige Studienplätze - Ist der Ärztemangel hausgemacht?

Multimediale Serie: Mensch und Natur - Neuanfang an der Ahr: Neue Bäume

Dazu im Studio: Werner Eckert, ARD-Umweltexperte

Rentner und Geringverdiener - Was bringt ihnen das neueste Entlastungspaket?

Die CDU und die Frauenquote - Heftige Diskussionen auf dem Parteitag erwartet

