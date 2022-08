SWR - Südwestrundfunk

SWR3: Rea Garvey moderiert "New Pop - das Special 2022"

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Ausstrahlung der Musikshow am 23. September 2022, 23:45 Uhr im Ersten / u. a. mit Tom Walker, Namika, Leony, Tom Odell und Purple Disco Machine

Im Rahmen des "SWR3 New Pop Festival" wird auch in diesem Jahr wieder die große TV-Show "New Pop - Das Special 2022" aufgezeichnet. Am Donnerstag, 15. September 2022 begrüßt Rea Garvey als Moderator Musikstars im Baden-Badener Festspielhaus. Auf der Bühne stehen unter anderem Tom Walker, Namika, Leony, Tom Odell sowie Purple Disco Machine. Die Show wird am 23. September 2022 um 23:45 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Sänger Rea Garvey moderiert die Show

Seine New Pop-Karriere begann im Jahr 2000 - da stand Rea Garvey mit seiner damaligen Band Reamonn als Newcomer auf der Bühne. Der Beginn einer einzigartigen Karriere, für die der Sänger beim SWR3 New Pop Festival 2018 mit dem Musikpreis "Pioneer of Pop" ausgezeichnet wurde. Dieses Jahr folgt der nächste Schritt in seiner New Pop-Laufbahn: "Ich bin SWR3 und dem New Pop seit mehr als 20 Jahren eng verbunden. Es ist für mich ein Highlight, dass ich das Special moderieren darf und ich freue mich riesig auf die Show und die musikalischen Gäste."

Die Live-Acts

Eine New Pop-Vergangenheit haben auch Tom Walker, Tom Odell und Namika. Tom Walker überzeugte 2018 mit seiner kräftigen Stimme und seinem damaligen Hit "Leave A Light On" die New Pop-Fans bei seinem Konzert im Theater Baden-Baden. Tom Odell konnten die Fans des Festivals bereits 2013 bewundern. Sein Hit "Another Love" wurde in der Ukraine und über die Grenzen hinaus zum Titel gegen den Krieg. Die Deutsch-Marokkanerin Namika startete ihre Karriere 2015 mit dem Hit "Lieblingsmensch". Im selben Jahr stand sie zum ersten Mal auf einer New Pop-Bühne - dieses Jahr wird sie ihren Hit "Globus" performen, der während der Hochphase der Corona-Pandemie geschrieben wurde. Die deutsche Sängerin und Songwriterin Leony hat mit ihren Songs "Remedy" und "Faded Love" Radiohits gelandet und spielt neben ihrem Auftritt im Special noch ein Einzelkonzert am New Pop-Samstag im Festspielhaus Baden-Baden. Purple Disco Machine gehört seit zwei Jahren zu den erfolgreichsten House-Producern und -DJs, "Hypnotized", "Dopamine" und "In The Dark" waren Radiohits. Purple Disco Machine wird von zwei Feature Artists auf der Bühne unterstützt: von Sophie and the Giants sowie von Moss Kena.

Festival mit umfangreichem Rahmenprogramm

2022 findet das "SWR3 New Pop Festival" bereits zum 27. Mal statt. Auch diesmal werden wieder neue Talente und angesagte Künstler:innen aus dem In- und Ausland live für SWR3 Hörer:innen spielen. Nach pandemiebedingten Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren können sich Fans in diesem Jahr wieder auf ein Festival mit umfangreichem Rahmenprogramm freuen. Zu sehen sind alle Konzerte auch im Video-Livestream auf www.SWR3.de sowie im Anschluss im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Ausstrahlungstermine 2022

Das Erste

23.09.2022, 23:45 Uhr: "New Pop - das Special 2022"

SWR Fernsehen

Jeweils in der Nacht von Montag auf Dienstag ab 00:30 Uhr strahlt das SWR Fernsehen folgende Konzerte aus:

07.11.2022: ClockClock und Joy Crookes

14.11.2022: Myle und Sam Ryder

21.11.2022: Lola Young und Moncrieff

28.11.2022: Leony und Malik Harris

05.12.2022: Ray Dalton, Bow Anderson und Calum Scott

29.10.2022, 23:50 Uhr: Wiederholung "New Pop - das Special 2022"

3sat

10.10.2022, 01:50 Uhr: ClockClock, Joy Crookes, Myle, Sam Ryder, Lola Young

24.10.2022, 00:55 Uhr: Moncrieff, Leony, Malik Harris, Ray Dalton, Bow Anderson, Calum Scott

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr3-new-pop-2022 und www.SWR3.de.

Fotos über www.ARD-Foto.de

Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell