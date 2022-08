SWR - Südwestrundfunk

"Vollbild": Verdeckte Recherchen dokumentieren illegale Geschäfte mit umweltschädlichem Reifenmüll

9.8., 17 Uhr auf Youtube und ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

Mainz/Berlin (ots)

Die illegale Ablagerung von alten Reifen wird in Deutschland zunehmend zum Problem. Das zeigen Recherchen des investigativen Formats "Vollbild" vom SWR in der Branche der Reifenentsorgungsunternehmen sowie in der illegalen Szene der "Reifen-Mafia". Im Zuge einer Undercover-Recherche standen die Journalisten über längere Zeit in Kontakt mit kriminellen Reifenhändlern und wiesen mit versteckter Kamera nach, wie einfach es ist, fragwürdige Geschäfte zur illegalen Entsorgung von Altreifen abzuschließen.

Mit Hilfe von GPS-Trackern haben die Journalisten den Weg von ausgedienten Reifen nachverfolgt und so dokumentiert, wie Reifenmüll auf illegalen Deponien landet. Dort können leicht Giftstoffe in die Umwelt gelangen, wie Bodenproben zeigen. Die Entsorgung müssen meist die Kommunen mit Steuermitteln übernehmen.

Dass die Fälle illegaler Reifenablagerungen in den vergangenen Jahren zugenommen haben, zeigen Auswertungen der Initiative ZARE (Zertifizierte Altreifen Entsorger). Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Unternehmen, die im Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. organisiert sind. Allein im Jahr 2021 hat die Initiative ZARE nach eigenen Angaben bundesweit 195 Fälle von illegaler Altreifenentsorgung gezählt. Das sind 31 mehr als im Jahr zuvor. Seit 2016 dokumentiert die Initiative ZARE die gemeldeten illegalen Entsorgungen in ganz Deutschland - jedes Jahr stiegen demnach die Zahlen. Da es sich dabei nur um die gemeldeten Fälle handle, liege die Dunkelziffer vermutlich deutlich höher. Die Brancheninitiative schätzt, dass in Deutschland nur jeder zweite Reifen ordnungsgemäß bei zertifizierten Händlern entsorgt wird.

ZARE-Geschäftsführerin Christina Guth dokumentiert zusammen mit ihren Mitarbeitern das Ausmaß der illegalen Ablagerung von Reifen und hat hunderte Stellen bundesweit auf Grundlage von Meldungen und Zeitungsartikeln erfasst. Im Interview mit dem investigativen Recherche-Format "Vollbild" sagte sie: "Was wir festgestellt haben, ist, dass die illegale Entsorgung zunimmt." Vor allem bei Fällen illegaler Ablagerungen in Größenordnungen von 50 bis 100 Reifen mache sich eine Zunahme bemerkbar.

Jedes Jahr fallen rund 700.000 Tonnen Altreifen in Deutschland an. Weil fachgerechte Entsorgung und Recycling teuer und kompliziert sind, bieten immer mehr kriminelle Entsorger ihre Dienste im Altreifenhandel an. Die "Vollbild"-Recherchen gehen dem bisher kaum beachteten Umweltproblem der illegalen Altreifen-Ablagerung auf den Grund und zeigen, wie wenig Politik und Reifenhersteller dagegen tun.

In der rund 30-minütigen Reportage konfrontiert "Vollbild" auf Europas größter Reifenmesse die Reifenhersteller mit ihren Nachhaltigkeitsversprechen. Denn Reifenkonzerne werben zwar mit Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, doch mit dem Umweltproblem, das ihre Reifen am Ende ihres Lebenszyklus auf illegalen Deponien verursachen, scheinen sie bislang nur wenig zu tun haben zu wollen. Offen bleibt, wie sie konkret Verantwortung für illegal abgelagerte Altreifen und die Entsorgung übernehmen wollen. Auch hat die Politik sich noch nicht zu einer Lösung durchringen können, um Konzerne stärker in die Pflicht zu nehmen. Der Film zeigt, wie kriminelle Altreifenhändler an mangelnder politischer und wirtschaftlicher Verantwortung verdienen - auf Kosten von Natur und Steuerzahlern.

Über "Vollbild"

"Vollbild" vom SWR ist das neue investigative Recherche-Format des Südwestrundfunks aus der Werkstatt von "Report Mainz" und der Berliner Produktionsfirma LABO M. Alle zwei Wochen dienstags erscheint ein neues Video auf Youtube und in der ARD Mediathek.

"Vollbild" am Dienstag, 9. August 2022, 17 Uhr

Der Film ist heute online ab 17 Uhr im eigenen Vollbild-Youtube-Kanal und in der ARD Mediathek abrufbar.

Weitere Informationen auf www.youtube.com/vollbild oder in der ARD Mediathek

Zitate gegen Quellenangabe frei

Infos auch hier: http://swr.li/vollbild-altreifen-2022

Fotos: ARD-foto.de

Rückfragen bitte an die Redaktion "Vollbild", Tel.: 06131 929 33351

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell