"Marktcheck checkt ... Kaufland" im SWR Fernsehen

"Marktcheck checkt ... Kaufland" am Dienstag, 26. Juli 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube

Supermarkt oder Discounter? Riesige Auswahl zu Discounter-Preisen - so vermarktet sich Kaufland und verspricht frische, nachhaltige Produkte zu günstigen Preisen. Was steckt hinter dem Versprechen? "Markcheck checkt ... Kaufland" will es wissen am Dienstag, 26. Juli 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Schwarz-Gruppe expandiert weiter

Tatsächlich hat das schwäbische Unternehmen mit Sitz in Heilbronn mit 30.000 Produkten in seinen Märkten ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln und an Non-Food-Produkten. Wer bei Kaufland einkauft, muss selten noch woanders hin. Die Kaufland-Märkte gehören wie Lidl zur Schwarz-Gruppe. Mit der Übernahme vieler real-Märkte expandiert das Unternehmen weiter.

Preis und Qualität von Kaufland im Test

Ein umfangreicher Warenkorbvergleich zeigt, ob Kaufland der preiswerteste Markt ist. Auch die Qualität steht auf dem Prüfstand. 80 Besucher:innen testen auf dem "SWR Sommerfestival" in Speyer eine beliebte Eigenmarke und vergleichen sie mit der Markenkonkurrenz. Kann die Eigenmarke mithalten?

Nachhaltigkeit, Tierwohl und Personalführung

Wie wichtig Kaufland Nachhaltigkeit und Tierwohl sind, findet "Marktcheck" heraus. Auch auf Kundenbindung, Marketing und Umgang mit den eigenen Mitarbeiter:innen werfen die "Marktcheck"-Reporter:innen einen prüfenden Blick.

"Marktcheck checkt ..."

Wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR-Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.

Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek.

