Medienrechte für Kinder 2022/23 - die neuen Schulen stehen fest

SWR und Kindermedienland Baden-Württemberg machen Grundschulen fit für Medien

Für das neue Schuljahr 2022/23 bieten die Initiative "Kindermedienland Baden-Württemberg" und der Südwestrundfunk (SWR) wieder Workshops zum Thema "Medienrechte für Kinder" an. Diesmal sind zwölf Grundschulen aus den Regierungsbezirken Karlsruhe und Tübingen dabei.

Kindermedienrechte kinderleicht

Kinder wachsen mit digitalen Medien auf. Das Bedienen und Anwenden lernen sie schon früh, aber wie steht es dabei um deren Rechte? Wie können Kinder begleitet, gestärkt, aber auch geschützt werden, wenn es um Privatsphäre, Datenschutz, Teilhabe oder Meinungsfreiheit geht? Der SWR und die Initiative "Kindermedienland Baden-Württemberg" haben mit zahlreichen Partnern das Bildungsprojekt "Medienrechte für Kinder" aufgelegt, das sich gezielt an Grundschullehrkräfte, Kinder und Eltern richtet.

Workshops für Grundschulen aus den Regierungsbezirken Karlsruhe und Tübingen

Nachdem im noch aktuellen Schuljahr 2021/22 die Regierungsbezirke Freiburg und Stuttgart an der Reihe waren, konnten sich für das Schuljahr 2022/23 Grundschulen aus den Regierungsbezirken Karlsruhe und Tübingen für die Teilnahme an dem Projekt bewerben. Die zwölf neuen Schulen dürfen sich für das kommende Schuljahr vier Workshops zum Thema "Medienrechte für Kinder" aussuchen, die von Expert:innen in der Schule oder digital durchgeführt werden. Zum Angebot gehört zusätzlich ein verbindlicher Elternabend unter dem Motto "Medienkompetenz für Eltern".

SWR Angebote zu Meinungs- und Informationsfreiheit

Der SWR bietet Module zur Meinungs- und Informationsfreiheit an. "SWR Mediendetektive" heißt ein zweitägiges Videoprojekt vor Ort in den Schulen und "Knietzsche macht Nachrichten" nimmt die Entstehung und Verbreitung von Nachrichten genauer unter die Lupe.

Starke Partner in Sachen Medienkompetenz

Das Projekt "Medienrechte für Kinder" ist ein Angebot des SWR und seiner Kooperationspartner: Aktion Jugendschutz, Kultusministerium Baden-Württemberg, Klicksafe, Jugendschutz.net, Landesanstalt für Kommunikation, Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Landeszentrale für politische Bildung, MedienKompetenz Forum Südwest, Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger e.V. und SWR Planet Schule innerhalb der Initiative "Kindermedienland Baden-Württemberg".

Die "Medienrechte für Kinder"-Schulen 2022/2023

Regierungsbezirk Karlsruhe

Rosi-Gollmann-Grundschule 76684 Östringen

Tullaschule Grundschule 76131 Karlsruhe

Uhland-Grundschule 68167 Mannheim

Nebenius Grundschule 76137 Karlsruhe

Rheinauschule Au am Rhein 76474 Au am Rhein

Buckenbergschule 75175 Pforzheim

Regierungsbezirk Tübingen

Göge-Schule 88367 Hohentengen

Grundschule Illerrieden 89186 Illerrieden

Grundschule am Hechinger Eck 72072 Tübingen

Grundschule Fischbach 88048 Friedrichshafen

Spitalhofschule Ulm 89073 Ulm

Bilharzschule 72488 Sigmaringen

Weitere Informationen gibt es auf http://swr.li/medienrechte-fuer-kinder-schulen-2022 sowie die Broschüre "Medienrechte für Kinder" zum Download, Tipps und frei zugängliches Unterrichtsmaterial auf SWR.de/medienrechte-kinder.

