SWR - Südwestrundfunk

Weingenuss - welcher Roséwein ist am süffigsten? "Marktcheck" im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

"Marktcheck" am Dienstag, 19. Juli 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Roséweine sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden - vor allem im Sommer werden sie auf den meisten Terrassen und Balkons mit Begeisterung getrunken. Welcher Rosé aus dem Südwesten ist der beste? Rosé-Fans verkosten eine Auswahl von Weinen in der Preisklasse bis neun Euro. Ist eine Überraschung aus dem Discounter dabei? Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" testet Roséweine am Dienstag, 19. Juli 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Dachschaden – wenn die Sanierung schief geht.

Reise-Chaos – welche Rechte haben Verbraucher:innen?

Lebensgefahr – wenn die Hitze im Auto unerträglich wird

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek.

Fotos bei ARD-foto.de

Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:

ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004

ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell