Katzen-Lockdown in Walldorf - gefährden Haustiere die Artenvielfalt? SWR Fernsehen Baden-Württemberg

Seit Mai gibt es in Walldorf bei Heidelberg einen Lockdown für Katzen, denn die Tiere könnten Jagd auf die Haubenlerche machen. Diese vom Aussterben bedrohte Vogelart brütet derzeit in Walldorf. Hausarrest für Katzen - was unfreiwillig komisch klingt, bringt Tiere und ihre Halter:innen an den Rand der Verzweiflung. "Die fressen schlecht, sie verlieren Fell und sie gehen aufeinander los", erzählt die Walldorfer Katzenbesitzerin Regine Tredwell. Die tierische Ausgangssperre gilt noch bis August - und soll sich in den nächsten drei Jahren jeweils von April bis August wiederholen. Erlassen hat ihn die Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises. Doch wie gefährlich sind Katzen tatsächlich für die Vogelwelt?

Weitere Themen der Sendung:

Rekordpreise und kaum Entlastung - lässt die Politik die Armen im Stich? Gast im Studio ist Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne)

Riskante Schatzsuche - Magnet-Angler fischen Bomben aus dem Wasser

