SWR - Südwestrundfunk

Verzweifelte Gastwirte: Fachkräfte dringend gesucht

Wie können Schließungen vermieden werden?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 23. Juni 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Mainz (ots)

Über die derzeitige Notlage von Gastwirten aufgrund von Fachkräftemangel bedingt durch die Corona-Pandemie berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 23. Juni 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Bestes Wetter und genug Gäste: Doch Restaurantbetreiber:innen, aber auch viele Hoteliers, sind dennoch verzweifelt. Sie finden kaum noch Köch:innen und Servicekräfte. Besonders die Saisonkräfte bleiben aus. Außengastronomie lässt sich nur noch mit mehr Ruhetagen pro Woche betreiben. Biergärten und Ausflugslokale sind oft geschlossen. Dabei könnten die Gastwirte nach der Corona-Durststrecke endlich wieder Geld verdienen. Doch viele Fachkräfte haben sich während der Corona-Schließungen andere Jobs gesucht. Wie prekär die Lage der Branche ist, hat "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Holger Schäfer an der Mittelmosel zwischen Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues erfahren. In seiner Reportage wollte er wissen, wie sich die Lage der Hotels und Restaurants verbessern lässt. Dabei hat er auch einen Gastwirt getroffen, der inzwischen einen Gastro-Roboter als Servicekraft einsetzt.

Weitere Themen der Sendung:

Dubiose Gewinnversprechen - Wie per Briefpost teure Bestellungen erschlichen werden

Bürgervereine organisieren Landwirtschaft - Können Familien so in Zukunft ihre Versorgung mit Lebensmitteln sichern?

Dazu im Studio: Dirk Posse, Experte für ökologisch-soziales Wirtschaften

Massive Trockenschäden in den Wäldern - Wie gehen Förster mit dem Absterben in den Revieren um?

Zur Sache hilft: Streit mit der Krankenkasse um sogenannten Armorthesen

Ludwigshafener Eltern fordern Waldkindergarten - Wie steht es eigentlich um die Versorgung der Stadt mit Kindergartenplätzen?

Öl- und Gasheizung runter oder doch eine Wärmepumpe? - Vermieter, Hausbesitzer und Heizungsbauer über die aktuellen Sparvorschläge

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell