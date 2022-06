SWR - Südwestrundfunk

"Endlich wieder 'SWR3 New Pop Festival' wie die Fans es lieben"

Baden-Baden

15. bis 17. September in Baden-Baden / Tickets auf www.SWR3.de / mit ClockClock, Joy Crookes, Myle, Moncrieff, Lola Young u. a.

"Wir freuen uns riesig, dass wir nach der Corona-bedingten Absage 2020 und der Corona-Ausgabe 2021 endlich wieder ein 'richtiges' New Pop feiern können", so SWR3 Programmchef Thomas Jung. "Die 'SWR3 New Pop' City Baden-Baden ist zurück, mit Partynächten, rotem Teppich und zehntausenden Fans auf der Festival-Meile". Gemeinsam mit Audi veranstaltet SWR3 das Live-Event in diesem Jahr vom 15. bis 17. September. Festival-Besucher:innen können im Theater, Kurhaus und Festspielhaus die spannendsten Newcomer:innen der Popmusik hautnah erleben. Für Tickets können sich Musikfans seit heute (20. Juni) auf www.SWR3.de bewerben. Dabei sind Bow Anderson, Calum Scott, ClockClock, Joy Crookes, Leony, Lola Young, Malik Harris, Moncrieff, Myle, Ray Dalton und Sam Ryder.Alle Konzerte gibt's auch auf www.SWR3.de im Video-Livestream.

Tickets: vom 20. Juni bis 17. Juli 2022

Vier Wochen lang können New Pop-Fans ihre Ticketwünsche für die Konzerte auf www.SWR3.de abgeben. Gibt es mehr Bestellwünsche als Tickets, entscheidet das Los über den finalen Besuch.

Donnerstag, 15. September: ClockClock, Joy Crookes und "SWR3 New Pop - das Special"

Den Auftakt am Donnerstag übernimmt ClockClock - drei Jungs aus Speyer und Schifferstadt. Sie haben es aus der Pfalz mit ihrem Hit "Sorry" und zusammen mit Glockenbach und "Brooklyn" gleich zweimal in die Top 10 der deutschen Airplay-Charts geschafft. Joy Crookes gilt als eine der spannendsten Newcomerinnen aus England. Das Feuilleton feierte ihr Debutalbum "Skin" euphorisch, mit ihrem Neo-Soul begeisterte sie bereits die Besucher:innen des legendären Glastonbury-Festivals. Am Donnerstagabend wird außerdem "SWR3 New Pop Festival - das Special" fürs Fernsehen aufgezeichnet. Wie immer mit einer Vielzahl von Künstler:innen und der Verleihung des "SWR3 New Pop Awards" für den oder die vielversprechendste Newcomer:in des Jahres.

Freitag, 16. September: Myle, Sam Ryder, Lola Young und Moncrieff

Den zweiten Festival-Tag eröffnet Myle. Der Deutsch-Amerikaner könnte die Entdeckung des Jahres auf dem Pop-Markt werden. Seine aktuelle Single "Not Ready" hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Ohrwurm entwickelt. Ebenfalls am Freitag auf der Bühne stehen wird Sam Ryder. Seine Karriere begann über selbstgepostete Coversongs auf dem Videoportal Tiktok. Was daraus wurde: zuletzt der zweite Platz für Sam Ryder beim Eurovision Song Contest. Im Theater spielt am selben Abend eine junge Künstlerin aus London: Lola Young. Wie Adele absolvierte sie die renommierte BRIT School, der Entdecker von Lola Young ist der ehemalige Manager von Amy Winehouse - deutliche Zeichen, was die Besucher:innen bei dem Konzert erwartet. Den Abschluss des "SWR3 New Pop"-Freitags macht der Ire Chris Breheny alias Moncrieff. Als Teenager musste er binnen kürzester Zeit zwei schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Trost fand er darin, Songs zu schreiben. Mit seiner Single "Warm" schaffte er es in die Top 10 der englischen Charts, jetzt seht mit "Ruin" der nächste Hit in den Startlöchern.

Samstag, 17. September: Leony, Malik Harris, Ray Dalton, Bow Anderson und Calum Scott

Mit ihrer Erfolgs-Single "Faded Love" erreichte die Singer-Songwriterin Leony mehr als 60 Millionen Streams weltweit und war mehr als 30 Wochen lang in den offiziellen deutschen Charts. Im Januar 2022 veröffentlichte sie dann ihre zweite Solo-Single "Remedy" - ein weiterer Top 10 Radio-Hit. Am Samstag eröffnet sie den "SWR3 New Pop"-Tag. Malik Harris begeisterte bereits 2019 auf der Außenbühne des New Pop-Festivals - drei Jahre später spielt der in Landsberg geborene Deutsch-Amerikaner eine komplette Show. Mit seiner Single "Rockstars" trat Malik Harris für Deutschland beim ESC an - das Ergebnis im Wettbewerb hatten sich alle anders erhofft, aber: "Rockstars" war Platz 4 der deutschen Airplay-Charts und Platz 1 der deutschen Streaming-Charts.Von allen ESC-Teilnehmer:innen war sein Song der weltweit am zweithäufigsten shazamte Song. Ray Dalton kann bereits auf eine imposante Serie von Highlights in seiner Karriere zurückblicken: Neben dem Billboard No.1-Hit "Can't Hold Us" gab es gleich zwei Grammy-Nominierungen und die Kollaboration mit Star-Rapper Macklemore bescherte ihm Multiplatin-Auszeichnungen sowie zwei MTV Awards. Deutsche Fans kennen den Ausnahmesänger neben seinem Hit "In My Bones" aktuell vor allem durch "Manila" mit Álvaro Soler. Dieser hatte bereits 2021 beim "SWR3 New Pop Festival" gespielt. Dem Plan von Bow Anderson, eine Karriere als Tänzerin zu machen, wurde durch einen Trampolin-Unfall ein Ende gesetzt. Daraufhin widmete sie sich der Musik - dieses Jahr steht die aus Edinburgh stammende Sängerin unter anderem mit ihrem Hit "20s" auf der Bühne des Theaters in Baden-Baden. Das Abschlusskonzert des diesjährigen "SWR3 New Pop Festivals" spielt Calum Scott. Mit seinem 2018 erschienenen Debütalbum "Only Human" landete der britische Singer-Songwriter in mehr als 20 Ländern auf Platz 1 der iTunes-Album-Charts und verzeichnete insgesamt über 7,5 Milliarden Streams weltweit - Tendenz steigend. "Only Human", das in 21 Ländern mit Platin oder Gold ausgezeichnet wurde, enthält seinen Platin-Seller "You Are The Reason", der es in die Top 25 der US Viral 50 von Spotify und in die Top 10 der iTunes Single-Charts in 38 Ländern geschafft hat. Ein starker Abschluss für das New Pop 2022.

Das Rahmenprogramm

Beim kostenfreien Rahmenprogramm an allen drei Festivaltagen können die Besucher:innen ihre Lieblingskünstler:innen bei Interviews und Unplugged-Sessions auf der Live-Bühne vor dem Kurhaus erleben. Zudem werden die Konzerte auf der Leinwand in der Kurmuschel vor dem Kurhaus live übertragen. Ebenfalls kostenfrei zugänglich sind Shows der "SWR3 Live Lyrix", in der Schauspieler:innen auf der Bühne aktuelle Songtexte übersetzen sowie Partys in verschiedenen Locations. Gregor Friedel, Festivalleiter des "SWR3 New Pop Festivals": "Wir freuen uns riesig, dass das New Pop, wie wir es kennen, zurück ist. Ein Schwerpunkt für uns ist, neben der Musik, dass wir das Festival auch 2022 nachhaltig umsetzen. Für unser Jubiläumsfestival 2019 wurden wir mit einem Preis der gemeinnützigen englischen Organisation 'A Greener Festival' ausgezeichnet. Unser Ziel ist, diesen Weg mit unseren Besucher:innen weiterzugehen und zu zeigen, dass Unterhaltung auch mit Umweltbewusstsein einher gehen kann."

Konzerte im Radio, online und im TV

Alle Musikfans, die es nicht nach Baden-Baden schaffen, können auch ohne Ticket und Anreise live dabei sein: im Radio, auf SWR3.de und auf den Social-Media-Kanälen von SWR3. Das SWR3 Festivalradio sendet jeden Tag live, im Video-Livestream gibt es alle Konzerte zum Miterleben. Nach dem Festival werden die Konzerte im Fernsehen ausgestrahlt und stehen in der ARD Mediathek.

Mit der Bahn günstig zum Festival

Wie bereits 2019 wird auch 2022 ein besonderes Bahnticket angeboten: Für 25 Euro können Besucher:innen aus ganz Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit den Nahverkehrszügen aller Eisenbahnverkehrsunternehmen zum "SWR3 New Pop Festival" an- und abreisen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie Eintrittskarten für die einzelnen Konzerte haben oder ob sie einfach das besondere Flair des Festivals und dessen zahlreiche kostenfreie Angebote genießen wollen. Neben den zur Verfügung stehenden öffentlichen Verkehrsmitteln und Shuttlebussen, die für Karteninhaber kostenfrei nutzbar sind, stehen auch in diesem Jahr wieder Parkhäuser außerhalb der Innenstadt zur Verfügung, die als Sammelpunkte für die Shuttlebusse dienen.

http://swr.li/swr3-new-pop-festival-2022 und https://www.swr3.de/new-pop-festival/index.html

