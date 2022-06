SWR - Südwestrundfunk

Rockie Award für @ichbinsophiescholl

Internationale Ehre für das Team von @ichbinsophiescholl: Beim World Media Festival im kanadischen Banff wurde die Instagram-Serie von SWR und BR am Montagabend mit dem Rockie Award Best Short Fiction Program ausgezeichnet. Die aus der Smartphone-Perspektive erzählte Serie nahm die Instagram-Nutzer:innen zehn Monate in Echtzeit Tag für Tag mit in das Leben von Sophie Scholl und vollzog den Weg der Weißen Rose in den Widerstand und bis zu ihrer Verhaftung mit den für die Plattform charakteristischen Mitteln nach. Die Rockie Awards International Programs Competition würdigt Exzellenz im weltweiten Fernsehen und bei digitalen Inhalten. @ichbinsophiescholl wurde von Sommerhaus Serien, Vice Media und Unframed Productions im Auftrag von SWR und BR produziert.

Das Team hinter @ichbinsophiescholl

Durchschnittlich 840.000 User:innen folgten Sophie Scholl zwischen Mai 2021 und Februar 2022 auf Instagram. Verkörpert wurde die Widerstandskämpferin von Luna Wedler, an ihrer Seite waren Max Hubacher, Maria Dragus, David Hugo Schmitz, Thomas Prenn, Timur Bartels, Caroline Hartig, Leonard Scheicher und Lucas Reiber zu sehen. Tom Lass inszenierte die Spielszenen. Produzenten waren Jochen Laube und Fabian Maubach (Sommerhaus Serien), Creative Producer Manuel Freundt (Vice Media) und Melina Voss (Unframed Productions), Executive Producer Katja Siegel (Vice Media) und Leif Alexis (Sommerhaus Serien). Die Social-Media-Redaktionsleitung hatte Suli Kurban. Redaktion Susanne Gebhardt (Idee, SWR), Ulrich Herrmann (SWR) und Lydia Leipert (BR).

Die abgeschlossene Serie ist weiterhin unter @ichbinsophiescholl auf Instagram zu

finden.

