Medienkompetenz für Schulen: SWR MEDIENTRIXX 2022/23

Mainz (ots) - Unterschiedliche Einschätzung der Lebensbedingungen in der Stadt und auf dem Land / Sorge um den Frieden in Europa treibt Rheinland-Pfälzer:innen besonders um "Zur Sache Rheinland-Pfalz" am Donnerstag, 12. Mai 2022, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Große Verbundenheit der Menschen in Rheinland-Pfalz ...

mehr