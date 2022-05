SWR - Südwestrundfunk

Deutsche Erdbeeren: teuer, aber besser?

"Marktcheck" am Dienstag, 10. Mai 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Spanische, griechische oder italienische Erdbeeren gibt es bereits seit einiger Zeit im Handel zu kaufen. Seit kurzem sind auch die ersten Erdbeeren aus Deutschland reif und im Verkauf. Schmeckt man einen Unterschied? Schmecken die teureren deutschen Früchte besser? "Marktcheck" lässt Erdbeeren aus verschiedenen Supermärkten und Discountern auf Geschmack und Pestizidbelastung testen. Eine Stuttgarter Café-Chefin zeigt, was sich aus Erdbeeren alles zubereiten lässt. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 10. Mai 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Fingerabdruck-Schlösser - wie viel Sicherheit wird geboten?

Sicheres Surfen im Netz - was bringen Antiviren-Programme?

Strom sparen - worauf Verbraucher:innen achten sollten

Garten-Kräuter - wie gedeihen sie richtig?

