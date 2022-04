SWR - Südwestrundfunk

Krankheitskeime im Birkenfelder Trinkwasser

Versorgung in Krisenzeiten besser schützen?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 28.4.2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Über krankmachende Keime im Trinkwasser in Birkenfeld berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 28. April 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Es war eine Trinkwasser-Kontrolle im Kindergarten von Sien im Kreis Birkenfeld, die den Befall aufdeckte: "Clostridium perfringens" - ein Krankheitskeim, der gefährliche Folgen haben kann. Als der Keim auch in einem Hochbehälter entdeckt wird, greift das Gesundheitsamt durch. Eine Woche und dann noch über Ostern mussten 70.000 Menschen in und um Idar-Osterstein und Birkenfeld ihr Wasser abkochen.

Riesige Rohrsysteme wurden gechlort. Nur wenige Gemeinden, die noch eigene Quellen haben, wurden ausgenommen. Jetzt sucht man nach der Ursache. Schwierig, wenn das Wasser aus einer dreißig Kilometer entfernten Talsperre nach Rheinland-Pfalz gepumpt werden muss und dann großflächig verteilt wird. Expert:innen warnen inzwischen vor immer weiter ausgedehnten Trinkwassersystemen. Eine sehr weite Verteilung berge gerade jetzt in Krisenzeiten Risiken für die Bevölkerung. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Katharina Singer über ein Thema, das uns alle immer stärker betrifft.

