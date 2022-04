SWR - Südwestrundfunk

Gekochter Schinken im Test - "Marktcheck" im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

"Marktcheck" am Dienstag, 26. April 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Spargelzeit bedeutet auch Schinkenzeit. Vor allem gekochter Schinken passt gut zu den "weißen Stangen". Welcher soll es sein: Gourmet-Schinken, Delikatess-Schinken oder Schinken in Spitzenqualität? Wie unterscheiden sich die Produkte in Bezug auf Inhalt und Kennzeichnung? Ein Metzger zeigt, was bei der Schinken-Herstellung zu beachten ist und das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart erklärt, ob und wie industriell hergestellter Kochschinken zuletzt "auffällig" wurde. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 26. April 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Bio-Putzmittel - welche Zutaten sind enthalten?

Tierhaftung - wann muss der Halter zahlen?

E-Auto - wie nach dem Unfall weiter abkassiert wird

Garten-Schädlinge - welche Mittel können helfen?

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck.

Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck und auf Facebook unter www.facebook.com/marktcheck.

Fotos bei www.ARD-foto.de

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter www.SWR.de/kommunikation .

Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:

ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004

ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell