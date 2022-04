Für die Tonne - was tun gegen die Müllberge? "Zur Sache Baden-Württemberg!", SWR Fernsehen Baden-Württemberg.

SWR - Südwestrundfunk

"Zur Sache Baden-Württemberg!" am 21. April 2022im SWR Fernsehen Baden-Württemberg Gast im Studio: Boris Palmer (Grüne), Oberbürgermeister der Stadt Tübingen

Mehr als 470 Kilo Müll wandern in Deutschland jährlich in die Tonne - weitaus mehr als in vielen anderen europäischen Ländern. Was tun gegen die Müllberge? Das Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet am Donnerstag, 21. April ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Verpackungen, Essensreste, Elektroschrott - trotz aller Appelle, Umweltprobleme und Wiederverwertungssysteme wachsen die Müllberge weiter. Und dies in Zeiten, in denen das Energie- und Ressourcen-Sparen oberste Priorität hat. Die Stadt Tübingen wollte mit einer Verpackungssteuer gegensteuern, wurde aber vor Gericht ausgebremst. Wie bekommt man das Abfallproblem endlich in den Griff?

Moderation: Hendrike Brenninkmeyer

Weitere Themen der Sendung:

Adrenalinrausch und Todesgefahr - Raser ohne Limit

Nervige E-Scooter - weder beliebt noch umweltfreundlich.

Männer, Macht und Frauenfunk - die Gründung Baden-Württembergs vor 70 Jahren

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.

ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de und www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg verfügbar.

