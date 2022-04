SWR - Südwestrundfunk

Strategien gegen Zukunftsangst

Wie man in Ludwigshafen mit den Folgen des Ukraine-Kriegs umgeht

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 21. April 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Mainz (ots)

Über die Zukunftsangst aufgrund der derzeitigen Inflation berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 21. April 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Schon jetzt liegt die Inflation bei Rekordniveau - im März war sie in Deutschland bei 7,3 %. Wirtschaftsexpert:innen prognostizieren eine weitere Zunahme im Laufe des Jahres. Steigende Preise, Ausfälle bei Rohstoffen und Lebensmittel und natürlich die Angst vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs machen auch den Menschen in Ludwigshafen zu schaffen. Wie sind ihre Strategien gegen die Zukunftssorgen? Das fragt "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Jörg Armbrüster einen Bäcker, Kleingärtner und eine Familie.

Weitere Themen der Sendung:

Die Rettungswache in Kirn soll verlegt werden - Im Notfall schlechter versorgt?

Gast im Studio: Thomas Kolb, Gesundheitsökonom, Hochschule RheinMain

Medizinische Hilfe für Flüchtende - Wie Ärzte aus Rheinland-Pfalz sich ehrenamtlich kümmern

Wölfe im Westerwald - Wie können Menschen und Nutztiere geschützt werden?

Zur Sache - Zwei Seiten: Mehr vs. Weniger Windräder

Zur Sache hilft: Krankenkasse verweigert Seniorin Spezial-Rollstuhl

