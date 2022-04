SWR - Südwestrundfunk

"SWR3 Morningshow"-Moderatoren Zeus und Wirbitzky endlich auf Comedy Tour

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Nur wenige Tage vor der Premiere machte 2020 der Lockdown den SWR3 Top-Comedians einen Strich durch die Tourplanung. Umso mehr freut sich das Duo, jetzt endlich zu den Fans in SWR3 Land zu kommen. Die "SWR3 Morningshow"-Moderatoren Sascha Zeus und Michael Wirbitzky haben ihr Showprogramm 2022 neu aufgesetzt. Die Premiere findet am 15. Mai im Kurhaus in Bad Dürkheim während des "SWR3 Comedy Festivals" statt. Tickets für die Tour sind unter SWR3service.de, bei der Tickethotline 07221 300 300 und an allen örtlichen Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Eintrittspreise liegen zwischen 20 und 38 Euro. SWR3 Club-Mitglieder erhalten Ermäßigungen.

Comedians haben besondere Gäste im Gepäck

Ob Peter Gedöns, der Dauernörgler aus Bonn - der diesmal mit dem Elektroauto kommt und dringend Strom braucht - oder der reiche Super-Snob Dandy van Dünkel, der auf den Flieger mit den Eiswürfeln aus Hollywood wartet: Die beiden SWR3 -Moderatoren Sascha Zeus und Michael Wirbitzky bringen all ihre witzigen Radio-Figuren auf die Bühnen von SWR3 Land. Für die Premiere ihrer neuen Tour verlosen sie zwischen dem 19. und 22. April Tickets in der "SWR3 Morningshow".

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr3-morningshow-auf-comedy-tour

Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell