SWR - Südwestrundfunk

Blaubeeren: Boom mit bitterem Nachgeschmack? - "Marktcheck" im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

"Marktcheck" am Dienstag, 19. April 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Ob man sie Blaubeeren oder Heidelbeeren nennt: die dunklen Früchte gehören zu den Lieblingen der Deutschen. In den letzten Jahren hat sich der Verbrauch frischer Heidelbeeren vervielfacht. Das liegt auch daran, dass man sie das ganze Jahr für überschaubare Preise im Supermarkt kaufen kann. Nur im Sommer kommen sie aus Deutschland, sonst haben sie lange Reisen hinter sich, aus Peru, Chile oder Marokko zum Beispiel. Geht man dort mit Pestiziden genauso sparsam um, wie in Deutschland vorgeschrieben? Wie sieht der Anbau vor Ort aus und was bedeutet die Heidelbeerschwemme aus dem Ausland für deutsche Erzeuger:innen? "Marktcheck" am Dienstag, 19. April 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Mode aus Altplastik - wie nachhaltig ist der Recycling-Trend?

In den Bekleidungshäusern ist es Trend: T-Shirts, Blusen, Jacken, Sneakers aus oder zumindest mit recyceltem Kunststoff. Manche Firmen werben sogar damit, dass ihre Stoffe wiederverwertetes "Meeresplastik" enthalten. Nachhaltigkeit ist ein gutes Verkaufsargument. Aber kann man den Werbeversprechen trauen? Helfen die Käufer:innen der Umwelt oder beruhigen sie nur ihr Gewissen?

Blutsauger auf dem Vormarsch - was man über neue Zeckenarten wissen sollte

Von Artensterben kann bei Zecken nicht gesprochen werden, ihre Vielfalt wird in Deutschland immer größer. Auch exotische Varianten wie die tropische Hyalomma-Zecke fühlen sich im Zeichen der Klimaerwärmung immer wohler und breiten sich aus. Neue Zeckenarten bergen auch neue Gesundheitsgefahren für Mensch und Haustier. Was sollte man beachten, wenn man in die Natur hinausgeht? Wie hält man sich alte und neue Zeckenarten vom Leib? "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann gibt Tipps.

Superfood Rhabarber - sauer, aber auch lecker

Rhabarber ist sicher nichts für klassische Naschkatzen, aber das saure Gemüse hat seine Fans und eine Menge Mineralien und Ballaststoffe. "Marktcheck" zeigt, welche Rhabarbersorten es gibt und wie man sie unterscheidet. Und stellt ein herzhaftes Rezept vor, das zeigt, dass man Rhabarber nicht nur als Kuchen und Kompott zubereiten kann.

Unangenehm in der Tiefkühltruhe - Gefrierbrand

Gefrierbrand in der Tiefkühltruhe lässt Fleisch unappetitlich grau und rissig werden, auf Gemüse bilden sich Eiskristalle. "Marktcheck" findet heraus, woher er kommt und wie er vermieden werden kann.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck.

Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck und auf Facebook unter www.facebook.com/marktcheck.

Fotos bei www.ARD-foto.de

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-blaubeeren-heidelbeeren-2022

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell