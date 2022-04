SWR - Südwestrundfunk

SWR2 New Talent Lionel Martin spielt Morgenkonzert

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Lionel Martin, SWR2 New Talent 2021 und Gewinner des Musikwettbewerbs "Ton & Erklärung 2022" spielt am 18. April um 10:30 Uhr in SWR2 das Cellokonzert"The protecting veil" von John Taverner. Als "klingende Ikone" bezeichnet Tavener diese Komposition, die 1989 bei den BBC Proms uraufgeführt wurde. Das Stück befasst sich mit dem Leben und Wirken der Jungfrau Maria und bringt die Stationen ihrer Geburt bis zur Himmelfahrt zum Klingen. Für den 19-jährigen Cellisten aus Tübingen war es ein großer Wunsch, dieses Konzert beim SWR aufzunehmen. Zu hören gibt es die Studioproduktion im Morgenkonzert am 18. April um 10:30 Uhr in SWR2.

"Die Stimmung bei der Aufnahme war sehr persönlich"

SWR2 New Talent Lionel Martin dankt dem SWR für die Möglichkeit, John Taveners Cellokonzert "The protecting veil" im Rahmen des SWR2 Morgenkonzert aufnehmen zu können. Die Atmosphäre des Konzertes, das am 18. April um 10:30 bei SWR2 zu hören ist, habe ihn "in ihren Bann gezogen". Dass er neben dem Stuttgarter Kammerorchester zudem auf die Unterstützung etlicher junger Freunde und Kollegen setzen konnte, hat es für ihn "noch schöner gemacht, weil die Stimmung bei der Aufnahme sehr persönlich war." Beeindruckend an John Taveners Konzert findet Lionel Martin die "ganz besondere Energie und Klangfarbe. "Für Tavener", so Martin, repräsentiere das Cello "die Gottesmutter [...], die ihren schützenden Schleier über die Menschen ausbreitet", deswegen spiele er "durchwegs sehr hoch, eigentlich in Violinlage".

Lionel Martin gewinnt den Musikwettbewerb "Ton & Erklärung 2022"

Der frischgebackene Gewinner Lionel Martin überzeugte beim Musikwettbewerb "Ton & Erklärung 2022" des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft in Wort und Ton und erhielt ein stolzes Preisgeld von 10.000EUR. Mit Dmitrij Schostakowitschs erstem Violoncellokonzert setzte sich das SWR2 New Talent als jüngster Teilnehmer gegen etliche Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch.

SWR2 und Lionel Martin kooperieren

SWR2 New Talent ist ein seit 2013 bestehendes Förderprogramm für den jungen Klassiknachwuchs. Seit April 2021 ist Lionel Martin SWR2 New Talent und wird mit Konzerten, Studioproduktionen, Radiosendungen und mehr gefördert.

Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr2-new-talent-lionel-martin-morgenkonzert

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krueger@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell