SWR - Südwestrundfunk

SWR3 bringt Comedy Stars von morgen nach Bad Dürkheim

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

New Comedy mit Negah Amiri, Luan, Lara Ermer u.a. / "SWR3 Comedy Festival": 13. bis 15. Mai 2022 in Bad Dürkheim / 3 Tage, 13 Shows mit mehr als 20 Comedians, davon 9 Newcomer-Acts

Neben bekannten Stars wie Andreas Müller und Vince Ebert treten auch dieses Jahr wieder Newcomer aus der Comedy-Szene auf dem "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim auf. Vom 13. bis 15. Mai 2022 spielen am Freitag und Samstag ab 22:30 Uhr sowie am Sonntag ab 19:30 Uhr jeweils drei Acts auf der "New Comedy Bühne" im Kurhaus. Dabei sind: Quichotte, Negah Amiri, Amir Shahbazz, Luan, Benedikt Mitmannsgruber, Kathi Wolf, Sven Garrecht, Johann Theisen und Lara Ermer. SWR3 Morningshow-Moderator Kemal Goga führt durch die Shows.

Freestyle-Rap, Zauberei, Stand-up und Kabarett auf der "New Comedy Bühne"

Die Künstler:innen präsentieren im Kurhaus einen bunten Mix aus Musik, Zauberei, Stand-up-Comedy und Kabarett. Quichotte kehrt in seiner Show das kreative Innere seines Kopfes nach außen und bietet dem Publikum ein Spektakel zwischen einer Sinfonie der Zwischentöne und Freestyle-Rap. Negah Amiri erzählt in ihrer Stand-up-Comedy von zahlreichen witzigen Ereignissen nach ihrem Umzug aus dem Iran nach Deutschland und geht der Beziehung zwischen Mann und Frau auf den Grund. Amir Shahbazz aus Frankfurt ist preisgekrönter Comedian der neuen Generation - aufgewachsen zwischen verschiedenen Kulturen. Amir analysiert, findet den Alltagsirrwitz in fast jeder Situation und bringt diesen clever und trocken rüber. Luan ist albanisch-schwäbischer Polizist und schlüpft mit jeweils perfektem Dialekt und Akzent in die Rollen des Deutschen Dirk, des Kroaten Ivica und des Albaners Fatmir. Zudem geht er mit dem Publikum auf Streife und garantiert: Lachen, bis die Polizei kommt. Der bereits mehrfach ausgezeichnete österreichische Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber entführt die Zuschauer:innen pointiert und hintersinnig in die triste Einöde des kargen Mühlviertler Hochlands. Comedienne Kathi Wolf nimmt ihre Fans mit auf die "Psychoparty - Psychisch korrekt. Politisch defekt." Dabei analysiert und therapiert sie aus der Ferne Politiker:innen, Stars, Sternchen und Hater. "Kleinstadt-Tiger" Sven Garrecht schafft mit der Kleinkunst im Herzen eine Symbiose aus grooviger Popmusik und sinnigem Chanson. Johann Theisen ist Komiker, Zauberer und Musiker. In seinem ersten Bühnenprogramm erzählt, singt, rappt, zaubert und improvisiert er sich durch die Show und gibt dabei auf charmante Weise Einblicke in das Leben eines echten Hallodris. Lara Ermers erstes Soloprogramm "Zuckerjokes und Peitsche" ist ein humorvoller Paukenschlag. Spielerisch widmet sie sich gesellschaftlichen Zeitgeistthemen - unerschrocken und sachlich fundiert.

Show mit Anny Hartmann entfällt

Krankheitsbedingt muss die Show mit Anny Hartmann, die für den 13. Mai geplant war, entfallen. Alle Ticketkäufer werden persönlich benachrichtigt.

SWR3 Comedy Festival 2022 unterstützt Menschen aus der Ukraine

Lachen verbindet und hilft - insbesondere in diesen Zeiten. Daher geht für jedes verkaufte Ticket ein Euro an "Aktion Deutschland Hilft" und "Bündnis Entwicklung Hilft". Mit der Spendensumme sollen Hilfsprojekte und Menschen aus der Ukraine unterstützt werden.

Veranstaltungen live im Radio, TV und online verfolgen

SWR3 berichtet im Radio und online während des Festivals. Die Shows sind im Livestream auf SWR3.de zu sehen. Im SWR Fernsehen werden Ausschnitte der Auftritte in Best of-Sendungen ausgestrahlt. Die Veranstaltungen werden entsprechend der gültigen Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz geplant. Ticketkäufer:innen werden im Vorfeld über die aktuellen Regelungen informiert. Restkarten für die New Comedy und für weitere Shows im Festival-Programm gibt es unter der Tickethotline: 07221 300 300, www.SWR3service.de an teilnehmenden Servicepunkten sowie an der Vorverkaufsstelle der Tourist-Information in Bad Dürkheim.

Comedy ist fest im Programm verankert

Comedy gehört schon immer zu SWR3. Das Programm hat Kult-Serien wie beispielsweise "Feinkost Zipp", "Taxi Sharia", "Jogis Jungs" oder "Tuten Gag" hervorgebracht. Aus der Comedy-Schmiede im Südwesten stammen Stars wie Anke Engelke, das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky oder Andreas Müller, der seit 2007 Comedy-Chef von SWR3 ist. Das "SWR3 Comedy Festival" bietet seit April 2016 großen Stars und vielversprechenden Newcomern eine Bühne.

Weitere Informationen auf: http://swr.li/swr3-comedy-festival

Sowie unter www.SWR3.de/presse und www.SWR3.de

Fotos: www.ARD-Foto.de

Pressekontakt: Corinna Scheer, Telefon: 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell