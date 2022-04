SWR überträgt live Gottesdienst zum Bischofswechsel in Baden

SWR - Südwestrundfunk

Liveübertragung der Amtsübergabe an Heike Springhart aus der Stadtkirche Karlsruhe am Sonntag, 10. April 2022, 10:30 bis 12 Uhr im SWR Fernsehen, online unter SWRfernsehen.de und in der ARD Mediathek

Am Palmsonntag, 10. April 2022, wird der Bischofswechsel in der Evangelischen Landeskirche in Baden mit einem Festgottesdienst begangen. Mit der neu gewählten Landesbischöfin Heike Springhart, Pfarrerin und Professorin für Systematische Theologie, hat die Synode der Evangelischen Landeskirche in Baden erstmals eine Frau ins Bischofsamt gewählt. Der bisherige Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh ist am 31. März 2022 in den Ruhestand getreten. Die feierliche Übergabe des Amtskreuzes findet im Beisein von 500 Gästen in der Stadtkirche Karlsruhe statt. Der SWR überträgt den Gottesdienst live am 10. April 2022, 10:30 bis 12 Uhr, im SWR Fernsehen. Online ist die Veranstaltung im Livestream des SWR Fernsehens zu sehen, ab 13:30 Uhr in der ARD Mediathek.

Amtsübergabe

Die Amtsübergabe findet in Anwesenheit der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, und weiterer Gäste aus Kirche und Politik statt. Die Liturgie übernimmt Stadtkirchenpfarrerin Claudia Rauch. Die musikalische Umrahmung übernehmen die Band "Enaim", der Mittelbadische Bläserkreis unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Heiko Petersen, das Nordbadische Blechbläserensemble unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Armin Schäfer, die Chöre "Cantus Juvenum" unter Leitung von Tristan Meister und Peter Gortner und "CoroPiccolo" unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser. Organisten sind Kirchenmusikdirektor Johannes Michel und Landeskirchenmusikdirektor Kord Michaelis.

"Tore gehen auf"

Das Motto "Tore gehen auf" nimmt ein Motiv aus dem Sonntagsevangelium von Jesu Einzug in Jerusalem auf. Gleichzeitig formuliert es die Aufgabe, der sich die Kirche auch in Zukunft verpflichtet weiß, Tore in die Gesellschaft und Türen zu den Menschen zu öffnen und offenzuhalten.

