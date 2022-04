SWR - Südwestrundfunk

Wie lange reichen Gas und Öl im Südwesten? "Zur Sache Baden-Württemberg!", SWR Fernsehen Baden-Württemberg

"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 7. April 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Gäste im Studio: Thekla Walker (Grüne), Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne).

Das Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet darüber, wie gut Energieerzeuger und die Industrie auf mögliche Engpässe vorbereitet sind. Was können Verbraucher:innen jetzt schon tun, um Energie zu sparen? Am Donnerstag, 7. April ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und im Anschluss in der ARD Mediathek.

"Wir müssen uns auf härtere Zeiten einstellen"

Am Mittwoch stimmte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Bevölkerung in einer Regierungserklärung auf die Lage in Zeiten des Ukraine-Kriegs ein. Denn auch Baden-Württemberg will sich unabhängiger von russischem Gas und Öl machen. "Wir müssen uns auf härtere Zeiten einstellen", warnte Kretschmann. "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über die Sorge der Verbraucher:innen vor Engpässen.

Moderation: Alexandra Gondorf

Gast im Studio: Thekla Walker (Grüne), Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Weitere Themen der Sendung:

Frieden schaffen mit mehr Waffen?

Eigenverantwortung statt Corona-Regeln? Gast im Studio: Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne).

Tafeln in Not - wenn selbst das Nötigste fehlt

"Zur Sache Baden-Württemberg!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.

