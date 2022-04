SWR - Südwestrundfunk

Bei "Gute Unterhaltung" mit Pierre M. Krause dreht sich dieses Mal alles ums Essen

Stuttgart

Talkshow mit Pierre M. Krause im SWR Fernsehen am 11.4.2022, 22:30 Uhr, in der ARD Mediathek, auf Youtube, Instagram / Mit Jeannine Michaelsen, Tim Mälzer, Britta Schautz

Pierre M. Krause zeigt in seiner neuen monatlichen Show, was in diesen Zeiten bitter nötig ist: "Gute Unterhaltung". Mit der ersten Folge (14.3.22) im SWR Fernsehen startete die Talkshow mit Mobilität, in der zweiten (11.4.22) dreht sich jetzt alles ums Essen. Darum, was man sich alles so Tag für Tag einverleibt, ob "Bio" so gut ist, wie der Name verspricht und ob Fast-Food das Ende bedeutet. Pierre M. Krause begrüßt Moderatoren-Buddy Jeannine Michaelsen, Starkoch Tim Mälzer sowie Ernährungsexpertin Britta Schautz. Sie erzählen Anekdoten aus ihrem persönlichen Erfahrungsschatz und tauschen überraschende Ideen und gute Argumente aus. Die etwas andere Talkshow "Gute Unterhaltung" mit Pierre M. Krause am Montag, 11. April 2022, 22:30 bis 23:15 Uhr im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek sowie auf den Youtube- und Instagram-Kanälen von Pierre M. Krause.

Die Welt brennt, die Pandemie grassiert und der FC Bayern wird wieder Meister - doch Pierre M. Krause weiß: Ohne Humor ist dieser Schlamassel auch nicht schneller vorbei. Und ohne gute Gespräche kommen Menschen nicht mehr zusammen. Mit seinen Gästen diskutiert er Themen nationaler Tragweite - engagiert, meinungsstark, mit Humor und Empathie.

Innovativer Talk mit Humor, Persönlichkeit und einer Prise Anarchie

Dafür lädt Pierre langjährige Freund:innen, Expert:innen und Prominente ein, die aus persönlicher Perspektive und Erfahrung berichten. Mit ihnen klärt er seine ganz eigenen Fragen zum Thema, entlockt ihnen unterhaltsame Anekdoten und tauscht in geselliger Runde überraschende Ideen und gute Argumente aus.

Ohne Rücksicht auf Talkshow-Gewohnheiten

Auf die üblichen Talkshow-Gewohnheiten wird keine Rücksicht genommen. Die Gespräche sind frei, die Gedanken assoziativ und die Zeitebenen wild. Pierre spricht mit seinem ersten Gast zunächst unter vier Augen und begrüßt im Laufe der Show weitere Gesprächspartner:innen. In immer neuen Konstellationen werden Themen wie Ernährung, Geld, die Verkehrswende oder guter Stil in allen Facetten besprochen: Wie viele Umstiege sollte Pierre bei einer Reise mit der Bahn maximal riskieren, wenn er pünktlich ankommen will? Warum wird behauptet, dass Geld nicht glücklich macht? Sind Goji und Acai tatsächlich Lebensmittel oder einfach nur beliebte Vornamen in deutschen Hipster-Vierteln? Solchen Fragen widmen sich Gastgeber und Gesprächspartner:innen leidenschaftlich, lustig und immer ein wenig unvorhersehbar.

Pierre M. Krause außerhalb seiner Komfortzone

Außerdem stellt sich Pierre der Lebenswelt außerhalb der Filmstudios und lässt sich für investigative Reportagen begeistern. Frei nach dem Motto: Die Lage ist ernst, aber Spaß darf man haben. "Gute Unterhaltung - mit Pierre M. Krause" ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit dibido.tv.

"Gute Unterhaltung - mit Pierre M. Krause"

Monatliche Talkshow in der ARD Mediathek, im SWR Fernsehen und den Youtube- und Instagram-Kanälen von Pierre M. Krause, zehn Folgen.

