Versichert und verlassen: Bittere Erfahrungen nach der Ahr-Flut

"Marktcheck" am Dienstag, 29. März 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen

Nach den Überschwemmungen im vergangenen Sommer wurde beklagt, dass zu wenige Privathäuser in Deutschland gegen Elementarschäden versichert sind. Jetzt zeigt sich, dass man auch mit dieser Versicherung auf seinem Schaden sitzen bleiben kann, selbst im hart getroffenen Ahrtal. Einige Versicherer verweigern die Zahlungen und berufen sich auf Ausschlusskriterien im Kleingedruckten der Verträge. "Marktcheck" berichtet über Betroffene, die jetzt ihren Anspruch einklagen müssen. Am 29. März 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Erde für Balkon und Garten - welche braucht man wirklich?

Teurer trotz Kaufvertrag? Was man zu Preisanpassungen wissen muss.

Haushaltsauflösung - was ist Trödel, was ist edel?

