Rheinland-Pfalz und die ukrainischen Flüchtlinge

Mainz (ots)

Wie regeln Land und Kommunen die Aufnahme? / "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 24. März 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen / Im Anschluss in der ARD Mediathek

Über die Flüchtlingsströme aus der Ukraine, die auch das Bundesland erreichen, berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 24. März 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Jeden Tag kommen Geflüchtete aus der Ukraine an, und es werden immer mehr. Aber die Kapazitäten, alle aufzunehmen und zu versorgen, werden immer knapper. Während die Bundespolitik noch um eine Strategie der gerechten Verteilung ringt, arbeiten Städte, Kommunen und viele Freiwillige schon lange auf Hochtouren. Turnhallen, Thermozelte, Jugendherbergen und Hotels, sowie Tausende von Privatwohnungen - für die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen werden im Land überall Unterkünfte geschaffen.

Weitere Themen der Sendung:

Streit um "Bad Kreuznacher Monsterhalle" geht weiter. Konzern errichtet Gebäude nah an Wohnbebauung

Deutschland rüstet auf - Was sagt die Friedensbewegung dazu?

"Zur Sache"-PIN: Wie bringt Rheinland-Pfalz Flüchtlinge unter?

Kontrolle von Luftfrachtgütern - Umgehen russische Firmen am Hahn das Embargo?

CDU-Rheinland-Pfalz verspricht Neubeginn - Schafft es die Partei, kampagnenfähig zu werden?

Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung - Wohin mit dem Schwabenheimer Penny-Markt?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

