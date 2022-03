SWR - Südwestrundfunk

Energiespartricks gegen die Kostenexplosion. "Marktcheck" im SWR Fernsehen

"Marktcheck" am Dienstag, 8. März 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Schon vor der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine waren Gas, Öl und Strom deutlich teurer geworden. Jetzt könnten die Energiekosten weiter ansteigen. Mit Unterstützung eines Energieberaters zeigt "Marktcheck" Tricks, mit denen Haushalte ohne große Investitionen Energie einsparen und damit Kosten senken können. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am 8. März 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Ohne Kabel trotzdem Power? Akku-Staubsauger im Test

Staubsaugen ohne hinderliches Kabel - diese Vorstellung ist für viele Verbraucher:innen attraktiv. Lange Zeit allerdings galten Akku-Staubsauger als zu schwach in Leistung und Ausdauer. Das hat sich mit besseren Akkus und neuer Technik geändert, versprechen Hersteller. Wie sieht es in der Praxis aus? Wie lange halten Akku-Sauger unter Volllast durch und wie gut ist dabei die Saugleistung?

Angereicherte Lebensmittel - Zuckerbomben im Vitaminmäntelchen

Vitamin B12, Vitamin D, natürlich Vitamin C oder Multivitamine: Immer mehr Lebensmittel werben damit, mit Vitaminen, Mineralien oder Spurenelementen angereichert zu sein. Das klingt für viele Kund:innen nach einer Extraportion Gesundheit. Doch die meisten Menschen benötigen im Normalfall keine zusätzlichen Vitamine. Sie können im Gegenteil sogar schaden. Und oft werben ausgerechnet Lebensmittel, die aufgrund ihres Zuckergehaltes ungesund sind, mit Zusatzstoffen.

Mietminderung und Räumungsklage - wenn es zwischen Mieter und Vermieter kracht

Wer ist verantwortlich für Schimmel in der Wohnung? Mieter:innen, die zu wenig lüften oder die schlechte Bausubstanz? Wer muss für Abhilfe sorgen? Oft mündet ein Streit darüber darin, dass Mieter:innen die Miete mindern. Ist das legal oder ist eine Mietminderung ein Kündigungsgrund? Marktcheck-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt auf, auch darüber, wie es bei Mängeln aussieht, für die Vermieter:innen nicht verantwortlich sind. Etwa bei Baustellenlärm von gegenüber.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck.

Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck und auf Facebook unter www.facebook.com/marktcheck.

