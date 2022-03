SWR - Südwestrundfunk

Zivil- und Katastrophenschutz auf dem Prüfstand

Ist Rheinland-Pfalz für den Ernstfall vorbereitet?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 3. März 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Über einen unzureichenden Katastrophenschutz aufgrund mangelnder Schutzräume berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 3. März 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Expert:innen für Zivilschutz kritisieren: Die Bevölkerung in Deutschland kann im Verteidigungsfall kaum noch in öffentlichen Bunkern und Schutzräumen in Sicherheit gebracht werden. Es würden "in Deutschland keine öffentlichen Schutzräume mehr zur Verfügung stehen", teilte beispielsweise die Bundesanstalt für Immobilienaufgabe (BImA) der Tageszeitung "Die Welt" jetzt mit. 2007 hatte die Bundesregierung entschieden, öffentliche Schutzräume aufzugeben. Die Zeit des kalten Kriegs schien vorbei. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine steht der Zivil- und Katastrophenschutz jetzt auf dem Prüfstand. Wie ist die Lage in Rheinland-Pfalz?

Weitere Themen der Sendung:

100 Milliarden für die Bundeswehr - Was muss bei der Truppe besser werden?

Die Angst vor dem Krieg ist zurück - Wie reagieren junge und alte Rheinland-Pfälzer:innen?

Aufarbeitung der Flutkatastrophe - Streit um die politische Verantwortung

Neue Rubrik in Zur Sache Rheinland-Pfalz: "Zwei Seiten" - Auto | Kein Auto

Steigende Energiepreise und gekappte Handelsbeziehungen - Der Krieg und die wirtschaftlichen Folgen fürs Land

