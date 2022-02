Wir können alles. Außer Windkraft? "Zur Sache Baden-Württemberg!", SWR Fernsehen Baden-Württemberg

SWR - Südwestrundfunk

Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" live am 3. Februar 2022 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Zu Gast: Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) / Moderation: Cecilia Knodt

Der Plan der Landesregierung klingt gut: 1.000 neue Windräder sollen unter Grün-Schwarz bis 2026 in Baden-Württemberg gebaut werden. Damit würde sich die Zahl der Windräder im Land mehr als verdoppeln. Doch angesichts von gerade einmal zwölf beziehungsweise 28 neuen Anlagen in den vergangenen zwei Jahren wirkt dieses Ziel sehr optimistisch. Denn damit die Lichter in der Industrie, in den Haushalten und anderswo nicht ausgehen, verlangt die Energiewende viel mehr grünen Strom. Eine "Task Force" soll sich des Problems nun annehmen. Wie will die Landesregierung beim Windkraftausbau auf Kurs kommen? Diese und andere Fragen stellt "Zur Sache Baden-Württemberg!" Umweltministerin Thekla Walker (Grüne). Sie ist zu Gast in der Live-Sendung am Donnerstag, 3. Februar 2022, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Nach Ausstrahlung steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD Mediathek, außerdem online auf den Seiten des SWR.

Vor Ort - beim Windkraftstreit

In der windreichen Region rund um Freiburg plant, baut und betreibt Andreas Markowsky Windräder. Der Chef der Ökostromgruppe Freiburg fordert, dass der Bau von Windrädern viel schneller und unkomplizierter möglich sein müsse. Doch einige Lokalpolitiker:innen, Naturschützer:innen und Anwohner:innen sehen für den grünen Strom in ihrer Nachbarschaft eher schwarz. Sie nennen die Windräder eine "Verspargelung" der Landschaft und nutzen jede Gelegenheit, um dagegen vorzugehen. Zu Recht? Reporter Sebastian Schley trifft vor Ort in Freiburg beide Seiten.

Nahverkehrsticket gegen Führerschein - geht es auch ohne Auto?

Den Führerschein abgeben - das ist für viele ältere Menschen ein sehr emotionales Thema, denn sie fürchten den Verlust ihrer Unabhängigkeit. Jedoch sind ältere Menschen überdurchschnittlich häufig an Unfällen beteiligt. Deshalb hat Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) Senior:innen ein kostenloses Jahresticket für den Nahverkehr angeboten, wenn sie ihren Führerschein abgeben. 14 von 21 Verkehrsverbünde machen mit. In der Stadt mag das funktionieren, aber wie ist es auf dem Land, wo kaum Busse oder Bahnen fahren?

Explodierende Energiepreise

Die Energiepreise steigen unaufhörlich: Manchem Haushalt wurde in den letzten Monaten eine Verdreifachung der Preise angekündigt. Billiganbieter haben tausende Verträge gekündigt und verschwinden einfach vom Markt. Heizöl, Gas oder das Benzin an der Tankstelle - überall steigen die Preise. Das stellt nicht nur einkommensschwache Familien vor große Probleme. Auch der Freiburger Eishockey-Club musste unlängst seine Halle kündigen und Firmen wie der Kartonhersteller Baden Board müssen aufgeben, weil sie die explodierenden Energiekosten nicht mehr bezahlen können.

Nach dem großen Coming-out - wird die katholische Kirche ihre Strukturen ändern?

In der ARD-Doku "Wie Gott uns schuf" haben sich 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche geoutet. Nicht-heterosexuelle Menschen erzählen vom Kampf um ihre Kirche und dem Risiko, ihren Job zu verlieren. Wie ist die Reaktion der Kirche? Die Bistümer Freiburg und Stuttgart haben bereits versichert, dass bei ihnen niemand berufliche Konsequenzen befürchten müsse. Betroffenen reicht das jedoch nicht. Sie wollen, dass sich der Kurs der Kirche grundsätzlich ändert. Gesprächsgast ist Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.

