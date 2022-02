SWR - Südwestrundfunk

Polizisten im Dienst erschossen - Wie konnte es zu der Bluttat kommen?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 3. Februar 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über den Mord an zwei Polizisten in der Nähe von Kusel am Do., 3. Februar 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Moderation: Benjamin Wüst

Der Schock sitzt noch tief in Rheinland-Pfalz. Bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel wurden am frühen Montagmorgen eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Polizist erschossen. Die mutmaßlichen Täter sind gefasst. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie über ein umfangreiches Waffenarsenal verfügen, Wilderei betrieben haben und von den Streifenbeamten auf frischer Tat ertappt worden sein. Aber wie erklärt sich diese überaus brutale Attacke? Was ist über die Hintergründe bekannt? Und können Polizisten besser gegen solche Taten geschützt werden? Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Kai Diezemann und Oliver Böhm haben recherchiert.

Dazu im Studio zugeschaltet: Innenminister Roger Lewentz (SPD)

Weitere Themen der Sendung:

Winzer in Sorge - Kommt bald die Pflicht zu Warnhinweisen auf Weinflaschen?

Planlos durch die Welle? Hat der Staat die Kontrolle über die Pandemie?

Kaum Rückenwind für die Windkraft - sind die Ausbauziele des Landes utopisch?

Das lange Warten auf Geld im Ahrtal

"Wie Gott uns schuf" - Muss die katholische Kirche ihr Arbeitsrecht modernisieren?

