Mainz/Stuttgart - Auch in Corona-Zeiten mit ihren vielen Absagen lassen sich die Närrinnen und Narren im Südwesten den "Spaß an de' Freud" nicht völlig nehmen. Das SWR Fernsehen zeigt unter dem Motto "SWR Sofa Fastnacht" Sendungen aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, die Fröhlichkeit in die Wohnzimmer bringen sollen.

SWR Sofa Fastnacht im SWR Fernsehen: Sicher von zuhause aus

Das Motto "SWR Sofa Fastnacht" sagt schon aus, um was es auch in der Kampagne 2022 im SWR Fernsehen geht: Ganz entspannt von zuhause aus Spaß haben und närrische Stimmung erleben. Ab dem 25. Januar sind aktuelle Produktionen geplant, die mit einem strengen Sicherheitskonzept produziert werden, ergänzt um Best-Of-Sendungen der Saal- und Straßenfastnacht der vergangenen Jahre.

Zwischen 19. und 24.2. gibt es im Nachtprogramm ein Wiedersehen mit Ausgaben von "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Die "Corona-Ausgabe" der "Mutter aller Fernsehsitzungen" von 2021 wird am 22.2.2022 im SWR Fernsehen wiederholt.

Ausgewählte Sendungen zu Fasnet, Karneval, Fassenacht & Co. im SWR Fernsehen

25.01.2022 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti (1/3)

23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars: Ted Louis aus Frankenthal

01.02.2022 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti (2/3)

23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars: Sigrun Mattes "Die Kuh vom Land" aus Konstanz

04.02.2022 20:15 Uhr: Die Mombacher Bohnebeitel - Höhepunkte 2017

08.02.2022 22:30 Uhr: Meenzer Konfetti (3/3)

23:00 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars: Jürgen Greis "De Neckes" aus Konstanz

11.02.2022 20:15 Uhr: Faszination Fastnacht - Die schönsten Momente

13.02.2022 20:15 Uhr: Schwaben weissblau, hurra und helau (Übernahme vom Bayerischen Rundfunk vom 11.2.)

15.02.2022 20:15 Uhr: Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil

18.02.2022 20:15 Uhr: Alleh hopp! Das Beste der Faasenacht an der Saar 2020

19.02.2022 20:15 Uhr: Fastnachtshöhepunkte 2020

23:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht von 1974

20.02.2022 20:15 Uhr: Schwäbische Fasnet aus Donzdorf

00:35 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht von 1978

21.02.2022 23:30 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht von 1982

22.02.2022 20:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz von 2021

23:30 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht von 1988

23.02.2022 23:25 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht von 1997

24.02.2022 20:15 Uhr: Stockacher Narrengericht 2022

22:45 Uhr: Narren - Dokumentarfilm über den Rottweiler Narrensprung

00:15 Uhr: Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht - Jubiläumsausgabe (50 Jahre) von 2005

26.02.2022 18:15 Uhr: menschen & momente - Tolle Tage

27.02.2022 18:45 Uhr: Treffpunkt - Fastnachtstreiben - für BW

18:45 Uhr: Bekannt im Land: Fastnacht - Noch immer Männersache? - für RP

20:15 Uhr: Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal spezial

28.02.2022 16:00 Uhr: Das Schönste vom Mainzer Rosenmontagszug

18:15 Uhr: Unsere Fasnachts-Stars (Wh. vom 1.2.2022) - für BW

18:15 Uhr: Das Narrendorf - Waldalgesheim im Fastnachtsfieber (Wh. von 2020) - für RP

20:15 Uhr: Mumbach Mumbach Täterä: Das Beste der Mombacher Bohnebeitel 2011 bis 2020

01.03.2022 20:15 Uhr: Das Beste aus Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht 2001 bis 2020

06.03.2022 20:15 Uhr: Das jüngste Ger(i)ücht - für BW

