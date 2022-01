SWR - Südwestrundfunk

Doku-Nacht: SWR feiert 60 Jahre Stuttgarter Ballett

Baden-Baden (ots)

Mit fünf Dokumentationen würdigt der SWR die Erfolgsgeschichte des "Stuttgarter Balletts". Sein Gründer John Cranko leitete die Compagnie ab 1961. 60 Jahre später blicken die Stars zurück: Den Auftakt der langen Nacht im SWR Fernsehen um 23:15 Uhr macht die Erstausstrahlung "Wiedersehen mit einem Wunder". Die Ballettstars Marcia Haydée, Birgit Keil und Egon Madsen feiern darin ein emotionales Wiedersehen mit ihrer gemeinsamen Geschichte. Die erneute Ausstrahlung von vier weiteren Dokumentationen ergänzt die Perspektiven auf das "Stuttgarter Ballettwunder": Am 18. Februar um 00:50 Uhr "Birgit Keil - ein Leben für den Tanz", um 01:50 Uhr folgt "Dancing beyond ... Eric Gauthier", um 02:50 Uhr "Marcia Haydée - Verführung zum Tanz" und um 03:35 Uhr "Friedemann Vogel - Verkörperung des Tanzes". Alle Dokus sind im SWR Fernsehen ab 17. Februar, 23:15 Uhr, zu sehen und ab 18. Februar 2022 in der ARD Mediathek abrufbar.

Der Name "Stuttgart" wurde in den 1960ern durch Stars des "Stuttgarter Balletts" wie Birgit Keil, Eric Gauthier, Marcia Haydée und Friedemann Vogel in die Welt getragen. Heute erinnern sie sich an eine gemeinsame Zeit und blicken doch alle auch auf eigene Karrieren zurück.

23:15 Uhr "Wiedersehen mit einem Wunder"

Es ist, als würde ein Fotoalbum nach Langem wieder geöffnet: Marcia Haydée, Birgit Keil und Egon Madsen betrachten ausgewählte Schätze aus dem SWR Fernseharchiv zum Stuttgarter Ballett. Die Berichterstattungen aus der Glanzzeit dieser unvergessenen Ballettstars, über ihre Proben und Premieren, Tourneen und Triumphe. Es sind emotionale Begegnungen mit ihren Wegbegleitern, mit ihrem früheren Ich, und mit John Cranko, dem früh verstorbenen Macher des "Stuttgarter Ballettwunders". Marcia Haydée, Birgit Keil und Egon Madsen tauchen ganz tief hinab in ihre lebendigen Erinnerungen - und nehmen die Zuschauer:innen noch einmal mit zu einem "Wiedersehen mit einem Wunder".

00:50 Uhr: "Birgit Keil - ein Leben für den Tanz"

Der Film zeigt die Laufbahn und den Alltag der unermüdlichen Ballerina, die schon als 15-Jährige zur Stuttgarter Compagnie kam, 40 Jahre auf den Bühnen der Welt tanzte und sich mit 51 entschied, sich fortan um den Tanznachwuchs zu kümmern.

01:50 Uhr: "Dancing beyond ... Eric Gauthier"

Der gebürtige Kanadier tanzte elf Jahre am Stuttgarter Ballett. Die Doku erzählt aber auch von seiner eigenen "Gauthier Dance Company", die er 2007 am Theaterhaus Stuttgart gründete. Mit seinem Motto "Tanz für alle!" begeistert er seitdem ein breites Publikum für zeitgenössischen Tanz.

02:50 Uhr: "Marcia Haydée - Verführung zum Tanz"

Der Film würdigt das Leben der Brasilianerin in Stuttgart, die 1961 gegen den Willen des Generalintendanten von John Cranko als Primaballerina engagiert und später von bedeutenden Ballettkritiker:innen als "die Primadonna assoluta" des 20. Jahrhunderts bezeichnet wurde.

03:35 Uhr: "Friedemann Vogel - Verkörperung des Tanzes"

Das Porträt stellt einen Ausnahmetänzer vor und begleitet den Ersten Solisten des Stuttgarter Balletts in seinem Alltag - vom Stuttgarter Ballett über Berlin, Stockholm und Moskau bis nach Tokio.

Alle Dokus sind ab 18. Februar ein Jahr in der ARD Mediathek zu sehen.

