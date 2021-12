SWR - Südwestrundfunk

Doku "Lichterglanz aus Herrnhut - ein Stern für die Welt" im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek

Dokumentation "Lichterglanz aus Herrnhut - ein Stern für die Welt" an Heiligabend, 24. Dezember 2021, 15:15 bis 16 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek

Der bekannteste und traditionsreichste Adventsstern der Welt hat 25 Zacken, 17 viereckige und acht dreieckige Spitzen. Er stammt aus Herrnhut in der Oberlausitz und hat von dort seinen Namen "Herrnhuter Stern". Auch Königsfeld im Schwarzwald schmückt seine Straßen jedes Jahr im Advent mit 47 Herrnhuter Sternen und ist eng mit Herrnhut verbunden. Die MDR/SWR-Dokumentation "Lichterglanz aus Herrnhut - ein Stern für die Welt" von Anna Schmidtzeigt, was der Herrnhuter Stern zur Weihnachtszeit für Menschen in aller Welt bedeutet. An Heiligabend, 24. Dezember 2021, 15:15 bis 16 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Königsfeld und die Herrnhuter Brüdergemeine

Der Ort Königsfeld im Schwarzwald verdankt seine Gründung der Herrnhuter Brüdergemeine, einer freikirchlichen Gemeinschaft, die vor fast 300 Jahren in Herrnhut gegründet wurde. Die Herrnhuter Brüdergemeine betrieb viele Internate, Sprachen und Mathematik waren für die Gemeinschaft ein hohes Gut. Adel und Bürgertum ließen im 19. Jahrhundert ihre Kinder in Königsfeld ausbilden.

Der Herrnhuter Stern - Rechenbeispiel für die Mathematik

Auch heute basteln in der Königsfelder Zinzendorfschule der Herrnhuter Brüdergemeine Schüler:innen ihren eigenen Weihnachtsstern. Die Lehrerin Frauke Zander hat diese alte Tradition in den Herrnhuter Schulen wieder aufleben lassen. Seit dem 19. Jahrhundert diente der Stern als praktisches Rechenbeispiel. Schüler:innen mussten die Rhomben der Zacken berechnen, damit sie zu einem Stern zusammengesetzt werden konnten.

Herrnhuter Brüdergemeinde verbreitet Weihnachtsstern in der Welt

Den Herrnhuter Stern nahmen die Missionare der Herrnhuter Brüdergemeine mit in alle Welt. Noch heute strahlen in Grönland, in Malawi, in Palästina und in Nordamerika in den Gemeinden der Herrnhuter die Sterne und gehören in vielen Ländern und Regionen zum traditionellen Kulturgut. Im Film erzählen Menschen aus aller Welt ihre persönliche Geschichte mit dem Herrnhuter Stern.

Herrnhuter Manufaktur

In Herrnhut sitzt auch die Manufaktur, die die Herrnhuter Sterne nach alten Mustern fertigt und weltweit vertreibt. Der Absatz der Sterne hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Mitarbeiter:innen, die in Handarbeit die Sterne fertigen, arbeiten oft schon in dritter Generation in der Manufaktur.

