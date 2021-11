SWR - Südwestrundfunk

Andy Borg feiert Advent, Weihnachten und Neujahr

Baden-Baden (ots)

Zwei Ausgaben von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Dezember / Neujahrsausgabe sowie ein Best-of am 1. Januar 2022 / im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek

SWR Moderator und Sänger Andy Borg feiert mit zwei Dezember-Ausgaben von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" die Advents- und Weihnachtszeit und lässt das Jahr 2021 musikalisch ausklingen. Die Advents-Ausgabe ist am Samstag, 4. Dezember 2021 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2021, um 20:15 Uhr folgt die dreistündige Sondersendung "Weihnachten mit Andy Borg". Am Neujahrstag begrüßt Andy Borg 2022 im SWR Fernsehen mit zwei abendlichen Musik-Shows. Zunächst mit dem "Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 1. Januar 2022 um 20:15 Uhr sowie ab 22:15 Uhr mit "Das Beste vom Schlager-Spaß". Die Shows gibt es nach der Ausstrahlung jeweils ein Jahr lang in der ARD Mediathek.

Gäste der Advents-Ausgabe am 4. Dezember

Stars der Schlagerwelt stimmen die Zuschauer:innen zusammen mit Gastgeber Andy Borg auf die Vorweihnachtszeit ein. Gäste dieses geselligen Musikabends sind unter anderem G.G. Anderson, Bata Illic, Gaby Albrecht, Rosanna Rocci, Chris Cronauer, Wind und Die Geininger.

Drei Stunden Weihnachts-Revue am Zweiten Weihnachtsfeiertag

Die Sondersendung "Weihnachten mit Andy Borg" ist mit 180 Minuten eine Stunde länger als gewohnt. In seiner weihnachtlich geschmückten Weinstube lädt SWR Moderator Andy Borg zu einer festlichen Weihnachts-Revue. Er begrüßt Semino Rossi, voXXclub, Natalie Holzner, Monique, Bernhard Brink, die Zellberg-Buam sowie Die Ladiner. Die französische Schlager-Legende Jacqueline Boyer wird an diesem Abend ihre Karriere beenden und mit Andy Borg in seiner Musik-Show ihren Abschied von der Bühne feiern. Schlager-Star Tony Marshall präsentiert seinen neuen Titel "Der letzte Traum", nimmt bei Andy Borg auf dem "Schlager-Thron" Platz und singt mit ihm ein Duett.

Neujahrsausgabe und die schönsten Momente der vergangenen Monate

Am 1. Januar 2022 um 20:15 Uhr feiert Andy Borg in der Neujahrsausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" den Beginn des neuen Jahres. Seine Gäste sind Schlager-Stars wie Helmut Lotti, die Kastelruther Spatzen, Tom Gaebel, Laura Wilde, Teddy und die Lollipops, Margit Sponheimer sowie Tommy Steib. Ab 22.15 Uhr gibt es mit "Das Beste vom Schlager-Spaß" die schönsten Momente seiner Musik-Show der vergangenen Monate. Andy Borg singt im Duett mit den Kastelruther Spatzen, den Amigos, Ramon Roselly sowie gemeinsam mit Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Weitere Gäste sind Dunja Rajter, Gaby Albrecht, Lotti Krekel und Semino Rossi.

Zum Schutz vor Corona ohne Studiopublikum

Die aktuellen Sendungen und Aufzeichnungen finden wegen Bestimmungen zum Schutz vor dem Coronavirus in der Regel ohne Studiopublikum statt.

Sendungen

"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 4. Dezember 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

"Weihnachten mit Andy Borg", 26. Dezember 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 1. Januar 2022, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

"Das Beste vom Schlager-Spaß", 1. Januar 2022, 22:15 Uhr, SWR Fernsehen

