"NACHTCAFÉ: Wie gelingt die Trennung?"

Wenn man die große Liebe gefunden hat, möchte man sie am liebsten nie wieder loslassen. Doch leider hält sie nicht immer für die Ewigkeit. Manchmal geht in einer langen Beziehung die Liebe nahezu unbemerkt verloren, und nicht selten bleiben zwei Menschen trotzdem zusammen. So wird aus Liebe Gewohnheit. Bei anderen Paaren kommt das Ende hingegen plötzlich - manchmal verbunden mit einem Rosenkrieg. Ein sehr schmerzhafter Abschied kann außerdem durch den Tod eines geliebten Menschen stattfinden. Wie gelingt ein Abschied von der Liebe? Wie schafft man es, eine Trennung oder einen Verlust anzunehmen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "NACHTCAFÉ: Wie gelingt die Trennung?" am Freitag, 26. November 2021, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube Channel.

Die Gäste im "NACHTCAFÉ":

Esther Kuhn trennte sich von ihrem gewalttätigen Ehemann

Esther Kuhns Ex-Partner und Traummann brachte alles mit, was sich die Schauspielerin wünschte: Er war respektvoll, liebevoll und verstand sich prächtig mit ihrem Sohn. Doch nach der ersten Verliebtheit zogen schnell dunkle Wolken auf: Er war krankhaft eifersüchtig, kontrollierte sie ständig und schlug zu: "Nach der ersten Ohrfeige dachte ich noch, dass es ein Ausrutscher war - und dann wurde es irgendwie normaler."

Jörn Geffert trennte sich freundschaftlich von seiner Frau

27 Jahre hielt die Beziehung von Jörn Geffert, bis er sich schmerzhaft eingestehen musste, dass ihm und seiner Heidi die Liebe abhandengekommen ist. Freundschaftlich verbunden bleiben sie trotzdem - auch für ihren Sohn Anton, um den sie sich seit der Trennung abwechselnd kümmern. Auch für ihn war die Trennung im Guten wichtig. "Ich glaube, dass wir die Trennung hervorragend hingekriegt haben", so Geffert.

Anouschka Renzi lernte viel durch Trennungen

Wie sehr Trennungen schmerzen können, weiß Anouschka Renzi. Die Schauspielerin hat schon einige Enttäuschungen in der Liebe erleben müssen. Als besonders belastend empfand sie es, wenn der Kontakt einseitig komplett abgebrochen wurde. Das Loslassen fiel ihr schon immer sehr schwer: "Ich hänge so sehr an den Menschen, die ich in mein Leben lasse, dass ich mich in einer Beziehung fast ein bisschen vergesse." Aus den Erfahrungen ihrer zwei gescheiterten Ehen hat Renzi gelernt.

Sabine und Klaus Kahlert wurden nach einer Trennung wieder ein Paar

Als sich Sabine und Klaus Kahlert im Alter von 16 und 22 Jahren kennenlernten, wusste Klaus Kahlert sofort: "Das ist die Frau meines Lebens." Doch als Sabine Deutschland verließ, führte die räumliche Distanz zur Trennung. Vollständig vergessen haben sie sich aber nie, und als sie sich 30 Jahre später wiederfanden, wurde aus ihnen erneut ein Paar. "Uns kann nur noch der Tod voneinander trennen", dessen sind sich die beiden sicher.

Jürgen Demandt verlor seinen Partner durch dessen Tod

Nach einer 44-jährigen Beziehung wurde Jürgen Demandt durch den Tod von seinem Mann getrennt - dem langjährigen Pfarrer der Berliner Gedächtniskirche Knut Soppa. So innig wie ihre Beziehung über diese lange Zeit war, so gestaltete sich auch der Abschied im März: "Es war wie bei einer Lampe, die jeden Tag ein bisschen mehr gedimmt wird, bis sie erlischt", erinnert dich Demandt an die letzten Tage. "Doch wir waren bis zum letzten Moment zusammen, und es war ein ganz wunderbares Abschiednehmen."

Dr. Bärbel Wardetzki ist als Psychologin und Psychotherapeutin tätig

Für die Psychotherapeutin Dr. Bärbel Wardetzki besteht kein Zweifel, dass Trennungen nicht zwangsläufig in Rosenkriegen ausarten müssen, sondern durchaus gelingen können, wenn ein paar Regeln eingehalten werden: "Derjenige, der sich trennen möchte, sollte das wertschätzend tun, und nicht noch nachtreten und verletzen." Und auch der Zurückgelassene sollte nicht in Regungslosigkeit erstarren, so die erfahrene Psychotherapeutin, "sondern nach vorne schauen und neue Ziele für sich definieren."

