SWR Room Tour

Über Wohnkonzepte und Lebensphilosophien / "SWR Room Tour" auf eigenem Youtube-Kanal, in der ARD Mediathek und auf SWR.de/roomtour

Wohnen im Camper, im Klärwerk oder auf der Ranch im Western Style - auf der "SWR Room Tour" öffnen Bewohnerinnen und Bewohner die Tür zu ihrem Zuhause und führen durch ihren privaten Lebensraum. Dabei erzählen sie Details zu Ausbau, Einrichtung und Architektur. Aber sie erzählen auch, wie sie leben und was ihnen wichtig ist. Der sehr persönliche Rundgang bringt die Menschen und ihre Wohnungen näher, lässt in alle Räume blicken - wie zu Besuch bei Freunden, die ihre neue Wohnung vorführen. Ein buntes Kaleidoskop kurzer Porträts in 30 Folgen von ganz besonderen Behausungen und ihren Menschen.

Außergewöhnlich, einzigartig und persönlich

Doc Heck hat sich seinen Jugendtraum erfüllt: Er hat die Shiloh-Ranch aus Bonanza, der Western-Serie aus den 60er Jahren, detailgetreu nachgebaut. Da steht sie nun mitten in der rheinland-pfälzischen Eifel mitsamt Pferden, Longhorn-Rindern und Hühnern. Das genaue Gegenteil der 1,2 Hektar großen Ranch bewohnt Chris: Vor knapp zwei Jahren entschied sich der gelernte Industriemechaniker, komplett in seinen Fiat Ducato 244 zu ziehen. Seither lebt und arbeitet Chris in seinem Camper-Van mit dem Namen "Toni" auf knapp 6 Quadratmetern. Ute wohnt mit ihrer Familie in einem Mehrgenerationenhaus. Ursprünglich wollte die Familie ein altes Haus mit Pizzeria sanieren, doch daraus wurde nichts. Sie bauten schließlich eine Fertighausvilla im skandinavischen Landhausstil mit Café und Backstube. Deutschlands erstes nachhaltig gebautes Studierendenwohnheim steht in Stuttgart-Vaihingen: das "Bauhäusle". Das fast 40 Jahre alte Wohnheim gilt als Vorzeigeprojekt für partizipatives Bauen, denn richtig fertig ist das Holzhaus nie: Die Bewohner:innen sollen an dem Wohnheim selbst weiterbauen, verbessern, verändern, reparieren - so auch Heiner und Julianna. Der Mannheimer Künstler Brixy und sein Partner David haben 2001 die Ruine des alten Mannheimer Klärwerks gekauft. Mit viel Arbeit, Geld und Liebe haben die beiden aus dem ehemaligen Industriegebäude ein denkmalgerechtes Wohn- und Atelierhaus mit Paradies-Garten gemacht.

