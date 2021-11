SWR - Südwestrundfunk

Drohende Alarmstufe wegen falscher Entscheidungen der Politik? "Zur Sache Baden-Württemberg!", SWR Fernsehen Baden-Württemberg

Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" live am 11. November 2021 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Zu Gast: Andreas Stoch (SPD)

Rekordwerte bei den Corona-Infektionen, Intensivstationen am Limit, die Impfquote stagniert: Baden-Württemberg steht an der Schwelle zur Corona-Alarmstufe. Dennoch sind Kneipen, Theater und Fußballstadien voll und Booster-Impfungen laufen selbst bei Älteren oft nur schleppend. Eine Impfpflicht zumindest für das Pflegepersonal konnte die Landesregierung ebenso wenig durchsetzen wie klarere Regeln an Schulen und Kitas. Außerdem fehlt nach wie vor ein schlüssiges Konzept, wie Impfunwillige von der Spritze überzeugt werden könnten. Ist die Politik mit der aktuellen Pandemielage überfordert? Hat sie die vierte Welle unterschätzt? Diese Fragen stellt "Zur Sache Baden-Württemberg!" dem Landesvorsitzenden der SPD Baden-Württemberg, Andreas Stoch. Er ist zu Gast in der Live-Sendung am Donnerstag, 11. November 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Es moderiert Cecilia Knodt. Nach Ausstrahlung steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD Mediathek, außerdem online auf den Seiten des SWR.

Vor Ort - beim Impfbus

So viele Menschen wie schon lange nicht mehr lassen sich in diesen Tagen gegen das Corona-Virus impfen. Die Schlangen vor dem Impfbus auf dem Stuttgarter Marienplatz sind mehrere hundert Meter lang und die Impfwilligen müssen bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt oft stundenlang warten. Reporterin Alexandra Gondorf begleitet das Impfteam und fragt nach, warum sich viele Menschen erst jetzt impfen lassen und ob die Kapazitäten auch für die Booster-Impfung ausreichen.

Brandsatz im Elektrogerät - wenn Akkus Feuer fangen

40 Feuerwehrleute waren in Ostfildern bei Stuttgart im Einsatz, um den Brand eines Akkus aus dem Modellbau zu löschen. Erst hatte der Akku angefangen zu qualmen, kurz darauf stand die ganze Wohnung in Flammen. Die Bewohner:innen mussten sich in Sicherheit bringen, das Haus ist seitdem nicht mehr bewohnbar. Solche Fälle gibt es immer wieder, denn Akkus sind heutzutage überall verbaut: im Handy, im Computer, im E-Auto, im Pedelec und sogar im Staubsauger. Wie gefährlich sind batteriebetriebene Geräte und was kann man gegen Akku-Brände tun?

Fünf Generationen warten auf den A8-Ausbau

Seit mittlerweile 50 Jahren wird der sechsspurige Albaufstieg an der A8 zwischen Mühlhausen und Hohenstadt diskutiert. Die Anwohner:innen leiden unter Stau, Gestank, Lärm und Ausweichverkehr. So auch Familie Schopp, die seit fast 90 Jahren, mittlerweile in der 5. Generation, direkt an und mit der Autobahn lebt. Gemeinsam mit vielen anderen Betroffenen hofft sie, dass der Ausbau der A8 endlich angegangen wird. Denn wenn die Autobahn durch Tunnel statt über die Berge verliefe, würde in den betroffenen Gemeinden endlich Ruhe herrschen.

"Eine Stadt für alle - Wir helfen uns selbst"

Was passiert, wenn Menschen, die von sozialer Hilfe abhängig sind, beginnen, sich selbst zu helfen? Seit dem ersten Lockdown organisieren Harry, Iva, Simon und Marvin in Stuttgart eine Essensverteilung auf der Straße. Unter der Paulinenbrücke, einem mehrspurigen Verkehrsknoten mitten in der Innenstadt, sind so gleich zwei Selbsthilfegruppen entstanden. Wie reagieren die professionellen Helfer:innen auf das neue Selbstbewusstsein? Und wie verändert das Engagement die Bedürftigen, die bis dahin passive Wohlfahrtsempfänger waren?

"Zur Sache Baden-Württemberg!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über politische Themen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag Menschen aus Baden-Württemberg via Webcam von zu Hause aus live mit.

