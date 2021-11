SWR - Südwestrundfunk

Eine Reihe von Messerattacken beschäftigte die Stuttgarter Polizei in den vergangenen Wochen. Im Oktober wurde ein 22-Jähriger auf offener Straße tödlich verletzt - ein trauriger Höhepunkt. Laut Kriminalpolizei führen immer mehr Menschen, vor allem junge Männer, ein Messer mit sich. Es ist leicht zu haben und schnell gezückt. Jeder dritte männliche Jugendliche habe gelegentlich oder sogar öfter ein Messer dabei, bestätigt der Züricher Kriminologe Dirk Baier. Nicht nur in Stuttgart werden Messerstechereien zum Problem. Über dieses Thema und weitere berichtet "Zur Sache Baden-Württemberg!" in der Live-Sendung am Donnerstag, 4. November 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Nach Ausstrahlung steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD Mediathek, außerdem online auf den Seiten des SWR.

Gemeinwohl oder Egotrip - blockieren Bürgerentscheide den Fortschritt?

Baugebiete, Windräder, Verkehrsplanung - was im Rathaus für eine gute Idee gehalten wird, kommt bei Bürgerinnen und Bürgern noch lange nicht gut an. Vielerorts versuchen Bürgerinitiativen unliebsame Projekte mit Hilfe von Bürgerentscheiden zu verhindern. Diese "direkte Demokratie" wird von der grün geführten Landesregierung gefördert. Aber viele der rund tausend Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Land sind angesichts so viel Bürgerengagements ratlos. Wo liegen die Grenzen der direkten Demokratie? Gast im Studio ist die Politikwissenschaftlerin Angelika Vetter von der Universität Stuttgart.

Vor Ort in Weissach - ein Fall von "direkter Demokratie"

Rund 700 Familien suchen in Weissach im Kreis Böblingen einen Bauplatz, doch der Traum vom Eigenheim ist vorerst geplatzt. Ende September entschied die Mehrheit der Weissacher Bürgerinnen und Bürger, dass es vorerst kein neues Baugebiet geben wird. Der Bürgermeister ist enttäuscht und fragt sich, wie man angesichts einer immer stärker werdenden "Dagegen-Kultur" eine Gemeinde weiterentwickeln kann. Reporterin Alix Koch sieht sich diesen Fall von direkter Demokratie an.

Angriffslustige Vögel - was tun gegen aufmüpfige Krähen und Raben?

Abgesehen von lautem Krächzen am Morgen oder Hinterlassenschaften auf Autos, können Krähen und Raben zum ernsthaften Problem werden, wie etwa im Ortenaukreis. Schäfer Reinhard Bischler bringt seine trächtigen Schafe inzwischen im Stall statt auf der Weide unter, weil Raben immer wieder seine Lämmer angegriffen und sogar getötet haben. Landwirt Wendelin Obrecht klagt über zerhackte Bewässerungsanlagen und verwüstete Felder. Weil er sich mit dem Problem allein gelassen fühlt, hat er einen Jagdschein gemacht, um gegen die Krähen vorzugehen. Doch so einfach ist das nicht.

Neue Imagekampagne - wie "The Länd" weltweit um Fachkräfte wirbt

Spätzle, Schwarzwald, Sportwagen - welche Region bietet mehr als der deutsche Südwesten? Richtig: keine! Baden-Württemberg ist nicht nur "ein" Bundesland unter 16 anderen. Nein, es ist "das" deutsche Bundesland, eben "The Länd": "die" Adresse für Fachkräfte von Rio bis Kapstadt und sozusagen ein "mast häff" im Lebenslauf. Jetzt muss das nur endlich auch der Rest der Welt begreifen - und die neue Imagekampagne vom Land soll diese Botschaft in die Welt hinaustragen.

