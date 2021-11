SWR - Südwestrundfunk

Ein Live-Blick in einige närrische Hochburgen im Sendegebiet am "Elften im Elften"

Die Närrinnen und Narren im Südwesten dürfen am 11.11. wieder losgelassen werden: Kostümiert und mit guter Laune wird um 11:11 Uhr an vielen Stellen im Südwesten Party gemacht. Das SWR Fernsehen schaltet ab 10:45 Uhr live in einige närrische Hochburgen und berichtet, wie die Fastnachtsbegeisterten dieses Datum begehen.

Mit Countdown und Bühnenprogrammen unter Corona-Regeln mit Helau, Alaaf und Narri-Narro darf wieder gefeiert werden. Live aus der Narrenhochburg Mainz wird um 11:11 Uhr das Närrische Grundgesetz verlesen. In Live-Schalten in die Regionen berichten SWR Reporter:innen von den närrischen Events in Koblenz, Trier und Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Buchen in Baden-Württemberg. Es moderiert Anna Lena Dörr.

"Helau, Alaaf, Narri-Narro: 11 Uhr 11 im Südwesten!"

am Donnerstag, 11. November 2021, ab 10:45 Uhr

live im SWR Fernsehen

