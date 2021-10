SWR - Südwestrundfunk

SWR Schlager - Die Show 2021

Zweite Ausgabe der Schlager-Show am 30. Oktober im SWR Fernsehen / Gäste u. a. Marianne Rosenberg, Vincent Gross, Michelle, Ben Zucker und DJ Ötzi

"SWR Schlager - Die Show" - die zweite Ausgabe der großen Samstagabend-Show feiert das Online-Format "SWR Schlager". Auf Instagram, Facebook, Youtube und eigener Homepage berichtet "SWR Schlager" tagesaktuell über die Stars der Szene und richtet sich dabei auch an jüngere Schlagerfans. "SWR Schlager - Die Show" wurde am Freitag, 15. Oktober 2021 im Auftrag von SWR und SRF von Kimmig Entertainment in den Bavaria Film Studios in München aufgezeichnet und am Samstag, 30. Oktober 2021 um 20:15 Uhr 90 Minuten lang im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Am Ausstrahlungstag ist die Show ab 16 Uhr in der ARD Mediathek abrufbar.

Beatrice Egli führt durch die Sendung

Auch in diesem Jahr moderiert Schlagerstar Beatrice Egli die Sendung "SWR Schlager - Die Show". Die 1988 in der Schweiz geborene Beatrice Egli siegte 2013 bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Daraus folgte der erste Plattenvertrag und ihr Nummer-eins-Hit "Mein Herz". Etliche Musikpreise, sowie Silber, Gold und Platin für diverse Erfolgsalben, machten sie zu einer der aktuell erfolgreichsten Schweizer Künstler*innen.

Jede Menge gute Musik und Unterhaltung

Für "SWR Schlager - Die Show" hat Beatrice Egli viele kurzweilige Aktionen, Talks, MAZ-Beiträge und Interaktionen mit Künstler:innen, Fans und Follower:innen vorbereitet. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer:innen vor allem auf eines freuen: jede Menge Musik von tollen Gästen. Neben Marianne Rosenberg, Michelle, Vincent Gross & Emilja Wellrock und VoXXClub werden unter anderem DJ Ötzi, Ben Zucker, Nic P., Luca Hänni, Chris Cronauer, Bernhard Brink, Marina Marx und Karsten Walter sowie weitere Schlagergrößen zu Gast sein.

SWR Schlager im Netz, auf Facebook, Instagram und Youtube

SWR Schlager ist mehr als nur Information, es ist vielmehr ein wahres Schlager-Universum: Via Homepage, Facebook-Seite, Instagram-Plattform und auf Youtube können Fans ihren Stars ganz nahekommen und direkt mit ihnen interagieren. Sie können Fragen stellen, kommentieren und ihren Lieblingen zum Geburtstag gratulieren. Kurze Videos geben spannende Einblicke ins Privatleben der Schlagergrößen. Auf der Webseite SWR.de/Schlager lassen sich alle Schlager-News in Ruhe nachlesen.

Online first am 30. Oktober 2021, ab 16 Uhr auf ARDMediathek.de

Sendetermin SRF: Samstag, 27. November 2021, 20:10 Uhr, SRF 1

http://swr.li/swr-schlager-die-show-2021

