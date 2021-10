SWR - Südwestrundfunk

Online-Seminar für Lehrkräfte: Knietzsche macht Nachrichten

SWR und Planet Schule laden für 3. November ein / Digitales Bilderbuch als Grundschulprojekt

SWR und Planet Schule laden Grundschullehrkräfte zu einem Online-Seminar am Mittwoch, 3. November 2021, 18 bis 19 Uhr zur Unterrichtseinheit "Knietzsche macht Nachrichten" ein. Anmeldungen per Mail an medientrixx@SWR.de unter Angabe von Name und E-Mailadresse sind bis 2. November 2021 möglich.

Nachrichten verstehen

Kinder begegnen Nachrichten im Internet, Radio und Fernsehen oder in Zeitungen. Doch wie entstehen Nachrichten, wie sind sie aufgebaut und welche Informationen sind glaubwürdig? Beim Projekt "Knietzsche macht Nachrichten" lernen Grundschüler:innen, Nachrichten zu verstehen und sie in eigenen Worten wiederzugeben. Die Kinder gestalten dabei einen Bericht in Form eines digitalen Bilderbuchs.

Infos für Lehrkräfte

Im Onlineseminar lernen Lehrkräfte die Materialien, Methoden und Rahmenbedingungen zum Schulprojekt kennen. Sie erhalten Hinweise zu den technischen Voraussetzungen und bekommen einen Einblick in die Funktionsweise der Software "Knietzsche macht Nachrichten". Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu klären und konkrete Einsatzmöglichkeiten zu besprechen.

