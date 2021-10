SWR - Südwestrundfunk

Angriffe aufs Mobiltelefon

Explodierende Kosten und Datenklau durch gehackte Handys

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 21.10.2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Moderation: Janboris Rätz

Video-Infos

Download

Mainz (ots)

Angriffe aufs Mobiltelefon

Explodierende Kosten und Datenklau durch gehackte Handys / "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 21. Oktober 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek / Moderation: Janboris Rätz

Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über gezielte Angriffe auf Mobiltelefone, um an private Daten zu gelangen, am Donnerstag, 21. Oktober 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Täuschen, manipulieren und absahnen: So kann man beschreiben, was gerade Tausenden Handy-Besitzern passiert. Ihre Telefone werden gezielt gehackt, um an private Daten und Passwörter zu kommen. Der Köder ist eine angeblich dringende Nachricht des Mobilfunkanbieters. Doch wer die Nachricht anklickt, verliert die Kontrolle über sein Mobiltelefon und infiziert die Mobiltelefone seiner Freunde, Bekannten oder Geschäftspartner. Seit Anfang des Jahres werden solche betrügerischen Botschaften immer häufiger. Zunächst waren es meist falsche Nachrichten über ausstehende Paketsendungen. "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Marc Feuser informiert über die persönlichen und finanziellen Folgen für Betroffene der Attacken, und was wir dagegen tun können.

Weitere Themen der Sendung:

Insolvenz des Flughafens Hahn - Die Folgen für das Land und die Region

Wenn der Impfschutz nachlässt - Wie gefährlich ist das Corona-Virus für Geimpfte?

Ampelwünsche auf dem Prüfstand - Sind die Forderungen von SPD, FDP und Grünen bezahlbar?

Diskussion um Notarzt-Einsätze - Gibt es genug Retter und wie schnell können sie vor Ort sein?

Kritik an "Wiederaufbau-Bürokratie" im zerstörten Ahrtal - Werden die Heizungen rechtzeitig vor dem Winter fertig?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell