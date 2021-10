SWR - Südwestrundfunk

Heimatwoche Naheweinstraße

Programmschwerpunkt im SWR Fernsehen vom 25. bis 31. Oktober 2021

Das SWR Fernsehen stellt für eine Woche die Region Naheweinstraße in den Mittelpunkt zahlreicher Sendungen. Im Laufe der Heimatwoche ab dem 25. Oktober erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie vielfältig die Region ist und welche wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung sie für Rheinland-Pfalz besitzt. So gibt es eine Reportage über ein traditionelles Orgelbauunternehmen oder Einblicke in ein Bio-Weingut. Auch die touristischen Highlights entlang der 130 Kilometer langen Ferienstraße dürfen nicht fehlen. Insgesamt stellen zehn verschiedene und bekannte Sendungen des SWR Fernsehens vor, wie die Menschen dort arbeiten und leben, präsentieren Orte mit ihrer Kultur, ihrer Lebensart und ihren Traditionen.

Den Auftakt der Heimatwoche macht bereits am Vorabend die Sendung "Bekannt im Land" (Sonntag, 24. Oktober, 18:45 Uhr). Sie folgt Menschen und Spuren, die alle auf unterschiedliche Art mit der reizvollen Nahe-Landschaft verbunden sind. Das Besondere der Region wird in allen Sendungen über Menschen erzählt, die dort leben. Die "Landesschau Rheinland-Pfalz" greift täglich ab 18:45 Uhr Themen aus der Region auf. So ist etwa Moderator Holger Wienpahl unterwegs an der Naheweinstraße und trifft Menschen, die ihre Heimat lieben. Information und Unterhaltung bilden die Schwerpunkte. Unterhaltsam wird es zum Beispiel in "Stadt - Land - Quiz" (Samstag, 30. Oktober, 18:45 Uhr): Da wird Monzingen gegen das baden-württembergische Lauffen zum Ortsduell in Sachen "Wein" antreten. Natur und Tourismus stehen im Fokus der Sendungen "natürlich" (Dienstag, 26. Oktober, 18:15 Uhr), "Expedition in die Heimat" (Freitag, 29. Oktober, 20:15 Uhr) und "Fahr mal hin" (Freitag, 29. Oktober, 18:15 Uhr). Kulinarische Genüsse aus der Region kocht "Die Rezeptsucherin" (Donnerstag, 28. Oktober, 18:15 Uhr), Gaumenschmaus ist auch das Thema in "Made in Südwest" (Mittwoch, 27. Oktober, 18:15 Uhr).

Die Sendungen im SWR Fernsehen

Sonntag, 24.10.2021, 18:45 Uhr

"Bekannt im Land: Auf der Naheweinstraße - Menschen und Spuren entlang einer Ferienstraße"

Montag bis Freitag, 25.10.-29.10.2021, 18:45 Uhr

"Landesschau Rheinland-Pfalz": Holger Wienpahl unterwegs an der Naheweinstraße

Montag, 25.10.2021, 18:15 Uhr

"Mensch Leute: Der Orgelbauer - Oberlingers Kampf ums Traditionsgeschäft"

Dienstag, 26.10.2021, 18:15 Uhr

"natürlich! - Natur und Umwelt im Südwesten" mit Axel Weis

Mittwoch, 27.10.2021, 18:15 Uhr

"Made in Südwest: Die Gaumenkitzler von der Nahe - Die Feinkostmanufaktur Vinella"

Donnerstag, 28.10.2021, 18:15 Uhr

"Die Rezeptsucherin in Guldental - Frische Pizza aus dem Backes"

Freitag, 29.10.2021, 18:15 Uhr

"Fahr mal hin: Eine Handvoll Leben - Rund um Bad Kreuznach"

Freitag, 29.10.2021, 20:15 Uhr

"Expedition in die Heimat - Das Naheland"

Samstag, 30.10.2021, 18:45 Uhr

"Stadt - Land - Quiz: Wein. Monzingen gegen Lauffen"

Sonntag, 31.10.2021, 18:45 Uhr

"Landesart"

Online

"Das Schönste/Beste bei uns/an der Naheweinstraße ist..." - In den Regio-Idents wird die Naheweinstraße in kurzen, charmant-humorvollen Videoclips vorgestellt und wertgeschätzt. Sie werden online gestellt und über die SWR Social-Media-Kanäle verbreitet. Über Embedding-Codes können auch externe Partner die Spots auf ihren Plattformen einbinden.

Eine Sonderseite mit allen Infos zu der Heimatwoche Naheweinstraße gibt es unter SWR.de/heimatwoche.

