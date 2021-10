SWR - Südwestrundfunk

Südwestrundfunk (SWR) verbessert DAB+ Versorgung im nördlichen Rheinland-Pfalz

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Inbetriebnahme des Standortes Ahrweiler-Schöneberg am 20. Oktober 2021

Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Rheinland-Pfalz weiter aus. Durch die Inbetriebnahme des Standortes Ahrweiler Schöneberg am Mittwoch, 20. Oktober 2021, verbessert sich die DAB+ Versorgung im gesamten Kreis Ahrweiler (Altenahr, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig, Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen), in der Westhälfte vom Kreis Mayen-Koblenz sowie in östlichen Randgebieten des Vulkaneifelkreises (Kelberg) im Frequenzblock (Kanal) 11A. Vom Südwestrundfunk sind dann im DAB+ Ensemble "SWR Rheinland-Pfalz" folgende Programme zu empfangen: SWR1 Rheinland-Pfalz, SWR2, SWR3, SWR4 Rheinland-Pfalz (SWR4 Kaiserslautern, SWR4 Koblenz, SWR4 Ludwigshafen, SWR4 Mainz und SWR4 Trier), SWR Aktuell und DASDING.

Zusätzlich werden im Ensemble SWR Rheinland-Pfalz die Programme bigFM WorldBeats, RPR1 DasOriginal und Rockland Radio übertragen

DAB+ steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. DAB+ bietet beste Klangqualität. Zudem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden.

Wer Fragen zum Thema hat, kann sich gerne an die technische Beratung des SWR, technischeberatung@SWR.de, Tel. 0711 2851 11555, wenden.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell